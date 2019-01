Amiens-Lione 0-1

Coppa di Francia : Lione agli ottavi - 2-0 all' Amiens : sufficiente un tempo al Lione per battere l' Amiens nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia . Le reti di Dembélé al 28' e Dubois al 35' indirizzano il match. L'OL, che gestisce la gara anche ...

Pronostico Amiens vs Lione - Coppa di Francia 24-1-2019 e Analisi : Amiens-Lione, giovedì 24 gennaio. Amiens e Lione sono tra le sedici squadre che lottano per conquistare un posto nella finale della Coppa di Francia 2019. Questa settimana si sfideranno due volte, poiché le strade delle due squadre si incontreranno anche nella partita di Ligue 1 che si giocherà domenica 27 alle ore 17.00, sempre allo Stade de la Licorne di Amiens.Come arrivano Amiens e Lione?Su una cosa non ci sono dubbi: la partita di ...