Jovanotti e i concerti in spiaggia Sposerò le coppie durante le date | i

Viareggio - Jovanotti e i concerti in spiaggia : "Sposerò le coppie durante le date" : Ci saranno anche matrimoni in spiaggia durante Jova Beach Tour , il tour di Jovanotti sulle coste italiane in programma quest'estate. Sono due le date in Toscana , a Viareggio : una il 30 luglio e una ...

Stretta sul secondary ticketing per i concerti di Jovanotti del Jova Beach Party : arriva il comunicato di Trident : Si fa Stretta la morsa al secondary ticketing per i concerti di Jovanotti previsti per il Jova Beach Party. Dopo l'apertura delle ultime date del tour, Trident è intervenuta per dissuadere dall'acquisto dei biglietti su piattaforme secondarie che propongono i ticket a prezzi maggiorati. A fronte delle numerose richieste di spiegazione su comunicazioni pubblicate dal sito online viagogo e da altri siti similari di secondary ticketing, per ...