Gol Balotelli | rete all’esordio con il Marsiglia per l’attaccante

Calciomercato - Balotelli si presenta : 'All'Olympique Marsiglia per rifarmi. Parlerò con in Gol' : "La storia del Marsiglia non la conosco bene, ma so che ha vinto Champions e conosco anche ex giocatori che hanno militato nel club. L'OM è una società grande e famosa nel mondo, anche in Italia . Nella squadra di oggi ci sono 4-5 giocatori che conosco, come ad esempio Rami con cui ho già giocato, alcuni dei miei nuovi compagni mi hanno già scritto. Io non ho nessuna ...

