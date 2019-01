Cassazione | +500% di richieste asilo Salvini | Carta straccia

blogo

(Di venerdì 25 gennaio 2019)È vero e proprio boom di ricorsi inper i diritti dei migranti: è quanto evidenzia lo stesso presidente Giovanni Mammone nella relazione realizzata per l’apertura dell’anno giudiziario. Ledi, che si erano stabilizzate negli ultimi anni con una riduzione dell’arretrato, sono invece esplose negli ultimi tempi con un aumento calcolato nel 512,4%. "L'imponenza del fenomeno - evidenzia il presidente della- ha statisticamente annullato il pur consistente incremento dei procedimenti definiti nel 2018, dando luogo ad un aumento del 4,1% dei procedimenti pendenti, che alla fine dell'anno ammontavano a 111.353 (per il 49% in materia tributaria). Per quanto riguardo il contenzioso sull'immigrazione, nell'anno 2018 - aggiunge - si sono riversati sulla Suprema Corte gli effetti del decreto dello scorso anno, che ha previsto che le neoistituite sezioni ...