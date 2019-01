Cartello finanziamenti auto | in arrivo la Class Action

Antitrust - multa da 678 mln per case auto e società. Facevano Cartello su finanziamenti per acquisto vetture : ROMA - multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha...

Antitrust - multa da 670 milioni di euro a case automobilisitiche e finanziarie : “Un Cartello per gestire i finanziamenti” : Una multa da 670 milioni di euro agli operatori che gestiscono i finanziamenti per l’acquisto di automobili e le case auto a cui fanno riferimento per aver creato un vero e proprio cartello nella gestione dei finanziamenti per l’acquisto di vetture. È quanto ha stabilito l’Antitrust dopo un’istruttoria da cui è emersa un’intesa tra le società “finanziarie” che stanno dietro le case automobilistiche ed ...

