24 Ore Daytona 2019 | i favoriti Fernando Alonso ci prova | Mike Conway e Helio

24 Ore Daytona 2019 : il regolamento. Come funzionano le soste - quando dormono e cosa mangiano i piloti durante la gara : Il conto alla rovescia per il semaforo verde della 24 Ore di Daytona 2019 sta per esaurirsi, infatti la partenza ufficiale dell’evento è prevista per domani sera alle ore 20.35 italiane (14.35 locali). L’edizione di quest’anno è particolarmente attesa anche dagli appassionati europei grazie alla presenza dell’iberico Fernando Alonso, due volte Campione del Mondo Formula 1 e lanciato verso il conseguimento della ...

24 Ore Daytona 2019 : il team di Wayne Taylor punta al bersaglio grosso. Fernando Alonso vuol inserire un altro trofeo in bacheca : “Ti monterò il motore più in basso possibile, e avrai la coppa dell’olio disegnata dal vento, sì… Questo ti darà parecchi cavalli in più. Ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina, ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile. E quando ti avremo dipinta ti faremo il pieno, e sarai pronta a scendere in pista… Capito? Sarai perfetta“. Parole che descrivono la ...

24 Ore Daytona 2019 : tutti i piloti e le squadre partecipanti. L’elenco completo. C’è Fernando Alonso con la Cadillac : Mancano tre giorni alla partenza della 24 Ore di Daytona 2019, una delle corse più importanti ed apprezzate oltreoceano, che quest’anno vedrà al via anche il due volte campione iridato di Formula 1 Fernando Alonso. L’iberico ha lasciato il circus alla fine della scorsa stagione ed ora è alla ricerca di nuove sfide stimolanti in altre categorie con l’obiettivo principale rappresentato dal conseguimento della Tripla Corona. La 24 ...

24 Ore Daytona 2019 - inizia la nuova vita di Fernando Alonso nel mondo dell’endurance. Speranze e ambizioni - sognando la Tripla Corona : Fernando Alonso ha ufficialmente salutato la Formula Uno, ma non è minimamente pronto per la pensione. Anzi, il campione spagnolo è un fiume in piena di idee e, dopo gli ultimi opachi anni con la McLaren, ha bisogno di tanta adrenalina, e la sta andando a cercare sotto molti punti di vista. Sembra quasi certo che nel 2020 prenderà parte alla Dakar, mentre per questo 2019 i programmi sembrano già fissati e si concentreranno sull’endurance. ...

Auto – 24 Ore di Daytona - Fernando Alonso affila gli artigli : “la squadra è forte - ma in queste corse potrebbe non bastare” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo la Roar Before Daytona 24, tradizionale tre giorni di test collettivi che precede la corsa vera e propria Il week-end del 26 e 27 gennaio si avvicina, Fernando Alonso si prepara alla tradizionale 24 Ore di Daytona, appuntamento importante del calendario 2019 dello spagnolo. Photo4/LaPresse La Roar Before Daytona 24 si è conclusa in maniera positiva per l’asturiano, che tuttavia non ha intenzione di ...

24 Ore di Daytona : Bomarito il più veloce dopo la quinta sessione di test ufficiali. Kamui Kobayashi sesto con la Cadillac del team di Alonso : Siamo in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la tre giorni di test ufficiali della 24 Ore di Daytona, programmata dal 26-27 gennaio. Nell quarta e nella quinta delle sette sessioni in programma è stato un confronto serrato tra la Cadillac e Mazda. Nella quarta è stato infatti l’olandese Renger van der Zande ad ottenere il miglior crono con la Cadillac DPI-V.R con i colori della Wayne Taylor Racing (il team di Fernando Alonso). ...

24 Ore di Daytona – Alonso incontra Zanardi - Alex esilarante : “sei un pilota? Sei bravo?” - poi gli elogi sui social [FOTO] : Momenti esilaranti nella tre giorni di prove della 24 ore di Daytona: l’incontro tra Zanardi e Alonso strappa tantissime risate Una griglia speciale, quest’anno alla 24 ore di Daytona: dopo la sua partecipazione dello scorso anno, Fernando Alonso è tornato in America per far bene. Insieme al due volte campione del mondo di F1, ci sono tanti altri nomi di tutto rispetto, tra cui Barrichello, Juan Pablo Montoya e Alexander Rossi, ...

Fernando Alonso pronto a gareggiare nella 24 Ore di Daytona : “Punto alla vittoria!” : Fernando Alonso ha detto addio alla F1 ma la sua voglia di competere non si è di certo affievolita. Lo spagnolo è infatti impegnato nelle sessioni di test in vista della 24 Ore di Daytona, in programma il 26-27 gennaio, al volante della Cadillac DPi-V.R, che disputerà insieme all’americano Jordan Taylor, all’olandese Renger van der Zande e al giapponese Kamui Kobayashi. Il più veloce della seconda sessione di prove tenutasi in queste ...