Sci alpino – Le sensazioni di Innerhofer e compagni dopo la discesa di Kitzbuhel

Sci alpino – Coppa Europa - nello slalom di Melchesee Frutt Peterlini agguanta il miglior risultato di carriera : Peterlini sesta nello slalom di Melchsee Frutt: miglior risultato in carriera in Coppa Europa Il podio non arriva, ma per Martina Peterlini c’è comunque la soddisfazione del miglior risultato in carriera in Coppa Europa. nello slalom di Melchsee Frutt, in Svizzera, la 21enne delle Fiamme Oro ha chiuso al sesto posto, migliorandosi di due posizioni nella seconda manche, riducendo il distacco da Meta Hrovat a 44 centesimi, e centrando ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Meta Hrovat vince lo slalom di Melchsee - sesta Marta Peterlini : Meta Hrovat ha vinto il gigante di Melchsee, in Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019. La slovena ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.14, precedendo la tedesca Marlene Schmotz di 20 centesimi, dopo che quest’ultima era stata in grado di rimontare ben 10 posizioni nella seconda discesa. Completa il podio la svizzera Elena Stoffel a 24. Quarta posizione per la rappresentante di Andorra, Mirella Gutierrez, a 39 centesimi, dopo ...

Sci alpino - il nuovo programma a Kitzbuehel : discesa venerdì 25 gennaio. Date - orari - calendario e tv : Il meteo sta facendo le bizze a Kitzbuhel, e più in generale sulle Alpi austriache, per cui gli organizzatori hanno dovuto rivoluzionare il programma del fine settimana sulla leggendaria Streif, proprio per ovviare alle previsioni che non regalano troppe certezze, né sorrisi. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come si dipanerà il weekend, con la discesa libera che viene anticipata a domani, lo slalom a sabato, mentre il SuperG slitterà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 - Dominik Paris : “Ho fiducia” - Christof Innerhofer : “Penso a sciare bene” : Anche se il meteo ci sta mettendo lo zampino, costringendo gli organizzatori a rivoluzionare il programma del fine settimana (clicca qui per tutte le info), si è disputata la seconda prova della discesa libera di Kitzbuhel, sulla mitica Streif. Andiamo, quindi, a conoscere il punto di vista degli atleti della squadra azzurra, con le parole rilasciate al sito ufficiale Fisi.org. Il primo a parlare è stato Dominik Paris, uno che su questa pista ha ...

Sci alpino - le sensazioni delle azzurre dopo la prima prova di discesa svolta oggi a Garmisch : Le azzurre hanno analizzato le proprie prestazioni nel corso della prima prova di discesa andata in scena oggi a Garmisch I commenti delle azzurre dopo la prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Garmisch, sesto appuntamento della stagione di Coppa del mondo di specialità. Sofia Goggia: “è stata una giornata molto tranquilla, chiaramente senza aspettative. Ho avuto tutta la mattina un sorriso incredibile stampato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 - Sofia Goggia : “Bello tornare - la prova è andata bene” - Federica Brignone : “Posso crescere molto” : La prima prova della discesa libera di Garmisch (clicca qui per la cronaca), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, ha riservato spunti interessanti per le nostre atlete. In primis ha segnato il ritorno, quantomeno a livello di test, per Sofia Goggia, dopo il lungo stop per infortunio, ma anche per le sue colleghe il primo assaggio sulla Kandahar è stato utile in vista del weekend. La prima a parlare al sito ufficiale Fisi.org è ...

Sci alpino - cambia il programma a Kitzbuehel! I nuovi orari delle gare - discesa di venerdì! : cambia tutto a Kitzbuehel, sede della tappa della Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Il meteo stravolge il programma di gare sulla mitica Streif: se inizialmente erano previsti SuperG al venerdì, discesa libera al sabato e slalom speciale alla domenica, è stato completamente rivoluzionato l’ordine delle prove. Domani, venerdì 25 gennaio, discesa libera con partenza alle 11.30, sabato lo slalom speciale con prima manche alle 9.30 e ...

Sci alpino - Corinne Suter comanda la prima prova di discesa a Garmisch : Goggia migliore azzurra al rientro : Finalmente in pista: Sofia Goggia torna a Garmisch ed è la migliore delle azzurre nella prima prova di discesa Finalmente Sofia. Dopo la frattura al malleolo peroneale destro subita ad ottobre, la Goggia è scesa per la prima volta in pista nella stagione a Garmisch, per ora soltanto in prova. Ed è stata subito la migliore delle azzurre. La bergamasca oro olimpico in discesa a PyeongChang è arrivata al traguardo con il tempo di ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : nelle tre gare odierne successi per Farkasova - Bochet e Forster : Giornata senza medaglie per i colori azzurri per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino paralimpico 2019 di Kranjska Gora, Slovenia. Gli atleti sono stati impegnati in tre categorie nella kermesse iridata. Per quanto riguarda lo slalom femminile, categoria Impaired, il successo è andato alla slovacca Henrieta Farkasova con il tempo complessivo di 2:08.45 (1:05.85 nella prima manche, 1:02.60 nella seconda) davanti alla britannica Menna ...

Sci alpino - Marsaglia sorprende nella prima prova di discesa a Kitzbuhel : l’azzurro è secondo dietro Reichelt : Sorpresa Marsaglia a Kitzbühel: è secondo dietro Reichelt nella prova di discesa. Ma è tutta l’Italia che va forte: Paris 3°, Innerhofer 5° La sorpresa arriva all’ora di pranzo, quando la maggior parte dei discesisti hanno già provato la Streif per la seconda volta in settimana. Matteo Marsaglia, con il pettorale numero 54, centra il secondo tempo, arrivando al traguardo in 1’57″64, 23 centesimi più di Hannes ...