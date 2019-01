Rai | Oggi CDA con l' arrivo di Rai Doc | Rai Format e nuove nomine

Figli del destino - Rai 1/ Guido Cava : 'Ringrazio la tv di Stato per la riflessione' - 23 gennaio 2019 - oggi - : Figli del destino, la docufiction in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 23 gennaio 2019. Guido Cava, presidente della comunità ebraica ringrazia la tv di Stato

Liberi di scegliere - Rai 1/ Nel cast Carmine Bruschini - Leone di Braccialetti Rossi - 22 gennaio 2019 - oggi - : Liberi di scegliere, la trama e il cast del film drammatico in onda su Rai 1 oggi, martedì 22 gennaio 2019 con Alessandro Preziosi.

ULTIMO TANGO A PARIGI - Rai 2/ Streaming video del film con Marlon Brando - 21 gennaio 2019 - oggi - : ULTIMO TANGO a PARIGI, la trama e il cast del film in onda su Rai Due oggi, lunedì 21 gennaio 2019 con Marlon Brando e Maria Schneider.

Qualunquemente / Su Rai 3 il film su Cetto La Qualunque - oggi - 18 gennaio 2019 - : Qualunquemente, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 18 gennaio 2019 con Antonio Albanese e Sergio Rubini.

Ora o mai più - Amadeus svela il piano : "Oggi la sfida alla De Filippi - domani...". La scalata alla Rai : In tv ci sono le primedonne e poi i gran lavoratori: quelli che macinano ascolti e che non si tirano indietro se l'azienda chiede loro qualche azzardo. Come Amadeus. Il volto de I soliti ignoti accetta la sfida del sabato sera scendendo in campo, da domani su Rai Uno, contro Maria De Filippi. Al suo

Game of Thrones : un tRailer per HBO Asia per raccontare la storia dello show fino ad oggi : Dopo la pubblicazione di un breve teaser trailer molto poco rivelatore, qui in Occidente il pubblico è in fibrillazione per Game of Thrones 8. Game of Thrones è una serie tv HBO che in Italia è andata in onda con il titolo "Il Trono di Spade". Ha un'ambientazione medieval-fantasy ed è tratta dai romanzi (una saga non ancora conclusa) scritti dall'autore statunitense George R.R.Martin. Dopo sette, avvincenti stagioni, in cui le vicende di tanti ...

Alessandra Canale oggi : la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai : Che fine ha fatto Alessandra Canale? nuova vita per l’ex annunciatrice Rai nuova vita per Alessandra Canale, una delle annunciatrici Rai più famose della storia della televisione. oggi Alessandra ha 55 anni e lavora come giornalista a Rai Pubblica Utilità, la struttura che fornisce informazioni per la mobilità e il meteo su tutti i canali […] L'articolo Alessandra Canale oggi: la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai proviene da ...

Iron Man 3/ Il film non va in onda. Su Rai 2 "Sicario" con Emily Blunt - oggi - 17 gennaio 2019 - : Iron Man 3, la trama e il cast del film di azione in onda su Rai 2 oggi, giovedì 17 gennaio 2019 con Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow.

Lo Stato contro Fritz Bauer/ Su Rai 3 il film diretto da Lars Kraume - oggi - 17 gennaio 2019 - : Lo Stato contro Fritz Bauer, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 17 gennaio 2019 con Burghart Klaussner e Ronald Zehrfeld.

Al posto tuo/ Su Rai 1 il film con Ambra Angiolini - oggi - 16 gennaio 2019 - : Al posto tuo, la trama e il cast del film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 16 gennaio 2019 con Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi.

Juventus-Milan in tv e online : il match di oggi visibile su RaiUno e su RaiPlay : Stasera alle 18:30 si disputerà la finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan. Il big match si giocherà al King Abdullah Stadium di Gedda dove sono attesi più di 60mila spettatori. L'anno passato, ad aggiudicarsi l'ambito trofeo trofeo fu la Lazio di Simone Inzaghi che all'Olimpico di Roma superò la Juve per 3-2. In questa stagione bianconeri e rossoneri si sono incontrati a San Siro, dove i campioni d'Italia si sono imposti con il risultato ...