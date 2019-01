on line il progetto Italia Endurance Stables Academy

Auricolari senza fili Pamu Scroll - il progetto finanziato online è realtà. Il nostro giudizio : Probabilmente non avrete mai sentito nominare le Pamu Scroll di Padmate, ma se siete alla ricerca di Auricolari wireless a buon prezzo dovreste dargli un’occhiata. Sono Auricolari true wireless, ossia senza alcun cavo di collegamento, e sono stati prodotte grazie a una campagna di finanziamento online (crowdfunding) sul sito Indiegogo. Hanno riscosso talmente tanto successo da raccogliere 3 milioni di dollari, il 15.376% in più di quanto ...