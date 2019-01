Il servizio di giochi in streaming PlayStation Now sta arrivando in Italia

wired

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Il 2019 dei giocatoriinizia carico di speranze per il futuro. Dopo alcune indiscrezioni circolate qualche settimana fa, Sony ha infatti annunciato di avere intenzione di portare il suodiinNow in svariati Paesi europei, tra i quali è inclusa anche l’I dettagli, disponibili sul blog dell’azienda, in realtà sono scarsi: Sony non ha infatti comunicato con precisione quando avverrà il lancio ufficiale, limitandosi a inquadrare il 2019 come anno della svolta, e anche le pagine web sul sito delal momento riportano come prezzo “a partire da €xx,xx al mese (o €xx,xx all’anno)”. Di positivo c’è che il gruppo ha in programma una fase beta di avviamento del, che sarà pubblica e avrà inizio nel mese di febbraio. Anzi: l’invito per tutti i giocatori interessati è quello di ...