Giornata della Memoria | Mattarella | «Auschwitz è un virus micidiale pronto a risvegliarsi»

Mattarella celebra la Giornata della memoria : "No alla riproposizione di falsi documenti contro gli ebrei" : "La riproposizione di simboli, linguaggi, riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie di cospirazione, sono segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione", ha detto il presidente della Repubblica intervenendo alla cerimonia del Giorno della memoria al Quirinale. Le parole di Mattarella arrivano pochi giorni dopo il tweet con ...

Roma - choc al cinema : invasione di topi durante la proiezione per la Giornata della memoria - evacuati 700 studenti : Erano andati al cinema Barberini per celebrare la giornata della memoria, 700 alunni tra i 13 e i 16 anni, accompagnati dagli insegnanti; è stata sicuramente una giornata che non...

Giornata della memoria - Mattarella : “Negazione del diverso porta a immani tragedie. E’ un male che può risvegliarsi” : “Quando il benessere dei popoli o gli interessi delle maggioranze, si fanno coincidere con la negazione del diverso -dimenticando che ciascuna persona è diversa da ogni altra- la storia spalanca le porte alle più immani tragedie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della memoria. “Auschwitz rimane, oltre la storia e il suo tempo, simbolo del ...

Giornata della Memoria - Mattarella : minoranze razziste sempre più allo scoperto : 'In Italia e nel mondo sono in aumento gli atti di antisemitismo e di razzismo - dice - ispirati a vecchie dottrine e a nuove e perverse ideologie. Si tratta, è vero, di minoranze. Ma sono minoranze ...

Papa Francesco a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù : Ad essi rivolgerà un appello affinché diventino protagonisti di un impegno di rinnovamento della società, affinché il mondo - oggi dominato dalle ingiustizie sociali, diventi pi§ dignitoso. "Non ...

Roma. Giornata della Memoria : il colore delle stelle nella Sala del Consiglio : Per la Giornata della Memoria del 27 gennaio, il Municipio XI di Roma organizza un momento di confronto e riflessione