Corea del Sud | Banca centrale prevede rallentamento crescita ai minimi da sette anni

In Corea del Sud ci sarà una grande indagine sulle violenze sessuali nello sport : Nei prossimi mesi verranno intervistate migliaia di bambini e adulti di ogni disciplina, per provare a risolvere quello che sembra essere un problema endemico

BosCoreale - Netturbini al lavoro fuori dall'orario del capitolato - nuovi problemi alla viabilità : Vi avevamo raccontato appena ieri dei problemi inerenti alla viabilità per le strade di Boscoreale, con i cittadini che si lamentavano delle condizioni dell'asfalto e dei sensi unici di marcia ...

Il Museum of Modern and Contemporary Art in Corea del Sud apre la sua quarta sede a Cheongju : MMCA Cheongju Continua a crescere l' MMCA Museum of Modern and Contemporary Art in Corea del Sud, la principale istituzione culturale dedicata all'arte Moderna e contemporanea del paese che vanta ben ...

Telegraph : più probabile che Corea del Nord usi armi biologiche che nucleari - : Secondo gli esperti, le armi biologiche della Corea del Nord sono una minaccia molto più seria delle armi nucleari, poiché in caso di conflitto, Pyongyang potrebbe usare con più probabilità queste ...

USA e Corea del nord : segnali positivi emessi dal secondo colloquio tra Kim Jong-un e Trump : Nonostante tra loro vi siano ancora divergenze sulla questione della denuclearizzazione, rimane ancora attendibile l'avvenire del processo di risoluzione politica della questione della penisola ...

BosCoreale - Scuola di via Cangemi nel degrado - interrogazione del consigliere Langella : Ancora problemi per gli istituti scolastici di Boscoreale. Dopo il guasto alla caldaia al plesso di via De Prisco, ora tocca alla Scuola di via Cangemi 'rubare la scena' con finestre e vetri delle ...

Cristiani perseguitati - oltre 4mila uccisi in un anno. La Corea del Nord lo stato più persecutorio : 'Porte aperte/Open Doors' sollecita infine la comunità internazionale a raccogliere l'appello di 245 milioni di Cristiani che sono perseguitati e chiede all'opinione pubblica nel mondo libero a ...

Ulleungdo - l'isola della Corea del Sud avvolta da magia e mistero : Organizza i tuoi viaggi con le migliori agenzie TROVA POWERED BY Contenuti sponsorizzati Leggi anche Le 10 migliori isole in tutto il mondo: il Paradiso è qui Scoprire Lanzarote, l'isola da sogno La ...

Corea del Nord-Usa - Kim : secondo incontro con Trump porterà risultati - : 'La Corea del Nord continuerà ad osservare la politica di denuclearizzazione; risolverà la questione della penisola attraverso il dialogo; farà in modo che il secondo vertice …

Coppa d’Asia 2019 : i risultati di oggi (8 gennaio) e le classifiche. Iraq-Vietnam 3-2 - l’Arabia travolge la Corea del Nord : oggi si sono giocate due partite valide per la Coppa d’Asia 2019, competizione continentale che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. L’Iraq ha sconfitto il Vietnam per 3-2: i giallorossi sono passati in vantaggio al 24′ con un autogol di Atiyah ma si sono fatti raggiungere da Alì undici minuti più tardi, poi al 42′ Nguyen Cong Phuong regalava il 2-1; nella ripresa la rete di Tariq al 60′ e la prodezza di ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Corea del Nord - Kim Jong-un in visita in Cina su invito Xi Jinping : Il leader NordCoreano Kim Jong-un si trova in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato di Pyongyang Kcna. La visita durerà fino al 10 gennaio e, spiegano i ...

Coppa d'Asia 2019 - i risultati : la Cina soffre ma vince - goleada Iran. Corea del Sud di misura : Prosegue la Coppa d'Asia, con altre sei squadre scese in campo oggi. Ad aprire il programma di giornata è stata la Cina allenata da Marcello Lippi, che con più fatica del dovuto ha avuto la meglio del ...

Infrastrutture : Corea del Sud-Cina - Pechino invita Seul a espandere cooperazione : Seul, 07 gen 11:52 - , Agenzia Nova, - In occasione delle celebrazioni dei quarant'anni di riforme per l'apertura dell'economia, l'ambasciatore cinese in Corea del Sud, Qiu Guohong,... , Cip,