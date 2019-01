Ruby ter | Berlusconi e l’ex infermiera Roberta Bonasia a processo per corruzione in atti

ilfattoquotidiano

: #UltimOra Ruby ter, Berlusconi a giudizio l'8 aprile #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Ruby ter, Berlusconi a giudizio l'8 aprile #canale50 - PisuDavi : RT @SkyTG24: #UltimOra Ruby ter, Berlusconi a giudizio l'8 aprile #canale50 - mgulivo7 : RT @SkyTG24: #UltimOra Ruby ter, Berlusconi a giudizio l'8 aprile #canale50 -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Inizierà l’8 aprile 2019 in Tribunale a Milano ila Silvioe al, di Nichelino (Torino), peringiudiziari in relazione al casoTer. Gli avvocati difensori, Federico Cecconi e Stefano Tizzani, hanno rinunciato all’udienza preliminare e hanno richiesto il giudizio immediato. Lo scorso giugno il gup di Torino, Francesca Christillin, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul rinvio a giudizio del leader di Forza Italia aveva restituito le carte alla procura con l’indicazione al pm Laura Longo di riscrivere il suo atto d’accusa precisando la questione dell’appartamento nella Torre Velasca di Milano.Per l’accusa l’exdi Nichelino (Torino), in cambio di circa 80mila euro, avrebbe testimoniato il falso in tribunale, a Milano, su quanto avveniva durante le ‘cene eleganti’ di ...