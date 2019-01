David Lynch | cinque curiosità sul regista di ' Fuoco cammina con me'

I nudi di David Lynch - Helmut Newton - Saul Leiter in mostra a Berlino : Pare che il fotografo e pittore americano Saul Leiter, parallelamente agli scatti di moda per Harper’s Bazaar, amasse fotografare nudi nel suo studio. I soggetti erano modelle o sue amanti. Le immagini sono rimaste “nascoste” a lungo perché preferiva svilupparle nella sua camera oscura e non in laboratori come faceva di solito. Solo i suoi amici conoscevano l’esistenza di queste foto intime in bianco e nero. Quelle immagini di donne da sole o ...