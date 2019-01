Londra | in forte denaro Sainsbury

Londra : Easyjet in forte discesa : Si muove in profondo rosso Easyjet , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,69% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Londra : in forte denaro Persimmon : Ottima performance per Persimmon , che scambia in rialzo del 2,18%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in ...

Londra : scambi in forte rialzo per Glencore : rialzo per Glencore , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

A Londra - forte ascesa per Barclays : Effervescente Barclays , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,80%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Barclays ...

Londra : Standard Chartered in forte calo : Si muove in profondo rosso Standard Chartered , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,66% sui valori precedenti. Il trend di Standard Chartered mostra un andamento in sintonia con ...

Londra : British American Tobacco in forte calo : Pressione su British American Tobacco , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

A Londra - forte ascesa per Burberry : Prepotente rialzo per la maison del lusso inglese , che mostra una salita bruciante del 2,37% sui valori precedenti. Il trend di Burberry mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . ...

Londra : Informa in forte calo : Affonda sul mercato Informa , che soffre con un calo del 2,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Informa , ...

Previsioni Meteo - anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

Londra : in forte denaro Shire : Seduta decisamente positiva per Shire , che tratta in rialzo del 2,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Londra : scambi in forte rialzo per Melrose Industries : rialzo per Melrose Industries , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,34%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Londra : in forte denaro Barratt Developments : Brilla Barratt Developments , che passa di mano con un aumento del 2,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barratt Developments evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

A Londra - forte ascesa per Royal Bank Of Scotland : Prepotente rialzo per Royal Bank Of Scotland , che mostra una salita bruciante del 2,21% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Londra : in forte denaro WPP : Grande giornata per WPP , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,01%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WPP più pronunciata rispetto all'...