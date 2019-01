Basket | il coach e i genitori ultrà «Insulti all' arbitro e squadra ritirata | non si deve

Basket - genitori insultano l’arbitro. Coach Under 13 ritira la squadra : “Una lezione di vita”. Petrucci : “Gesto di buon senso” : “Ho voluto dare una lezione di vita, più che di gioco”. Dopo aver ritirato dal campo i suoi ragazzi dell’Under 13, perdendo a tavolino una partita che stava vincendo, perché i genitori della squadra avversaria insultavano il giovane arbitro, neanche 14enne, Marco Giazzi parla e spiega come è nato il suo gesto. L’allenatore dell’Amico Basket Carpenedolo non ha esitato un attimo perché “dobbiamo far capire che ...

Basket - dalle tribune insulti all'arbitro 14enne : coach ritira la squadra : Ha perso il Basket, lo sport ". COME IGOR TROCCHIA - Quello di Marco Giazzi è un gesto simbolico, civile, esemplare. Come quello di Igor Trocchia , allenatore che nel maggio scorso aveva deciso di ...

DIRETTA VIRTUS ROMA LEGNANO/ Streaming video e tv : parola a Coach Bucchi - Basket Serie A2 - : DIRETTA VIRTUS ROMA LEGNANO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

Basket – Coach Brown dice addio alla Fiat Torino : risoluzione consensuale : risoluzione consensuale tra Coach Brown e Fiat Torino. Guida tecnica affidata a Paolo Galbiati coadiuvato da Stefano Comazzi. Separazione consensuale tra il Coach Larry Brown e la Fiat Torino. Dopo aver analizzato la situazione della squadra, si legge in una nota, le parti, nell’interesse di entrambe, hanno deciso di comune accordo, di interrompere la collaborazione.La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Paolo Galbiati ...

Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv : le parole di coach Frank Vitucci - Basket Serie A - : Diretta Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket, 11giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos esonera Xavi Pacual - arriva coach Rick Pittino. Domani sfida con Milano : Il Panathinaikos ha esonerato il proprio allenatore dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Real Madrid in Eurolega e dunque affronterà Milano senza la prima guida tecnica. Il club greco ha esonerato Xavi Pascual proprio alla vigilia della sfida contro la compagine meneghini, in programma Domani sera in casa. La corazzata di Atene, una delle più vincenti a livello europeo, sarà prossimamente guidata da mitico Rick Pittino, 66enne ...

Basket - Serie A 2018-2019 : tutti i guai di Avellino tra Comtec - BAT - lodi e coach Vucinic con un piede fuori dall’Irpinia : La Sidigas Avellino, alla vigilia del suo impegno in Basketball Champions League contro Ludwigsburg, scopre in un sol colpo un numero molto importante di problemi a livello societario che potrebbero spiegare molte cose, tra cui la pesantissima sconfitta di Trieste (110-64) nell’ultimo turno di campionato. A riportarli è, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Mario Canfora. Partendo da quello che, paradossalmente, è il minore dei ...

Serie A Basket – Avellino - coach Vucinic in bilico! Spunta Pozzecco : “accetterei subito!” : La panchina di Avellino traballa: coach Vucinic è in bilico, Spunta Gianmarco Pozzecco come alternativa Nonostante sia attualmente 5ª, con 12 punti in classifica frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte, Avellino non sta vivendo una grande stagione. Tanti infortuni e qualche punto di troppo perso per strada, nonchè un rendimento positivo ma altalenante anche in Europa, stanno facendo traballare la panchina di coach Vucinic. Uno dei nomi più ...

Bernasconi - arriva dalla Comense il nuovo coach del Basket Como : È Andrea Bernasconi il nuovo allenatore del Basket Como in serie C femminile. Dopo le dimissioni di 'Cine' Corti e la partita condotta ad interim , e vinta, da Maiorano e Curti, la società ha affidato ...

DIRETTA CANTÙ MILANO/ Info streaming e tv : ll punto del Coach Evgeny Pashutin prima del derby - Basket Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA CANTÙ MILANO streaming video e tv: Serie A di basket 9giornata. Orario e risultato live del derby lombardo , oggi 9 dicembre, .

L'Italia del Basket e l'arte di arrangiarsi di coach Sacchetti : "La vita molto presto mi ha detto arrangiati". E Meo Sacchetti si è saputo arrangiare benissimo, un po' come Gigi Riva, da cui ha preso in prestito una frase che racconta tanto in poche parole. Dalle ...

Diretta/ Virtus Roma Rieti streaming video e tv : parola a coach Piero Bucchi - Serie A2 Basket - - IlSussidiario.net : Diretta Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .

Basket : Torino - è rientrato coach Brown : ANSA, - Torino, 1 DIC - La Fiat Torino riprende oggi gli allenamenti agli ordini di Larry Brown. Il coach è rientrato questa mattina dagli States e dirigerà la seduta dopo una settimana di allenamenti ...

NBA – Coach Popovich controcorrente : “odio il tiro da 3 punti - ha rovinato il Basket. Introduciamo quello da 4 e…” : Coach Gregg Popovich critica il tiro da 3 punti: secondo l’allenatore degli Spurs è stata la regola che ha rovinato il gioco del basket In questo particolare momento storico della sua carriera, Coach Gregg Popovich è in vena di rilasciare dichiarazioni polemiche. Dopo l’attacco a Kawhi Leonard dei giorni scorsi, ‘Coach Pop’ se l’è presa questa volta con il… tiro da 3 punti. Seonco l’allenatore ...