Sciopero mezzi pubblici lunedì 21 gennaio | si fermano per 4 ore bus e metro

Sciopero Milano 21 gennaio 2019/ Oggi i mezzi pubblici si fermano per 4 ore : a rischio tram - bus e metro : Sciopero a Milano Oggi 21 gennaio 2019: i mezzi pubblici si fermano per 4 ore. A rischio tram, bus e metro. Le ultime notizie e le informazioni

Roma : disagi in piazza dei Cinquecento causa Sciopero mezzi pubblici : Roma – disagi in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini, per lo sciopero del trasporto pubblico con in programma due stop: uno di quattro ore e l’altro di 24, indetti rispettivamente dal sindacato Usb e da Orsa. A fermarsi, le linee A e C della metropolitana e la Roma-Lido. Nonostante l’adesione in mattinata fosse intorno al 20%, hanno proceduto a singhiozzo anche bus, filobus e tram. Meno sofferente la situazione del ...

Sciopero trasporti a Milano : mezzi pubblici Atm fermi per 4 ore il 21 gennaio : La seconda parte del mese corrente sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Alcune delle grandi città dovranno fare i conti con le agitazioni sindacali. Dopo la protesta del personale di ATAC a Roma, si attenderà quella dei lavoratori di ATM a Milano. La data da appuntarsi in agenda sarà quella di lunedì 21 gennaio 2019. In programma per tale giornata avremo uno stop di 4 ore da parte del personale viaggiante e di ...

Doppio Sciopero : Roma - fermi mezzi Atac per 4 e 24 ore : E' iniziato questa mattina alle ore 8,30 il calvario per i cittadini della Capitale, visto lo Sciopero del trasporto pubblico sulla rete Atac a Roma. Molta articolata la sospensione dal lavoro attuata:...

Sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro, bus e Ferrovie della Capitale. Stop trasporto pubblico, info e orari: tutte le ultime notizie

Sciopero trasporti a Roma : mezzi pubblici Atac a rischio stop il 17 gennaio : Nel mese di gennaio assisteremo ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti pubblici. Una delle tante andrà a coinvolgere il personale di Atac a Roma. Nella Capitale si assisterà ad uno Sciopero nella giornata di giovedì 17 gennaio 2019. A proclamare la protesta è stato il sindacato ORSA TPL, che ha annunciato uno stop di 24 ore dopo il fallimento delle procedure di conciliazione dello stato di agitazione del mese scorso. Per ...

Sciopero trasporti di gennaio : si fermano treni - mezzi pubblici e aerei in diverse date : Anno nuovo, vecchie storie. Già tra pochi giorni riprenderanno a scioperare diversi lavoratori nei settori più disparati. Particolare attenzione sarà rivolta alle agitazioni sindacali nel comparto dei trasporti pubblici, che sarà interessato da una serie di proteste fino alla fine del mese di gennaio. Si comincerà dopo l’Epifania con una raffica di scioperi in programma da nord a sud dell’Italia. Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti ...

Sciopero trasporti di dicembre : mezzi pubblici - treni e aerei a rischio in varie giornate : dicembre proporrà una serie di agitazioni sindacali, di cui qualcuna nel settore dei trasporti. Le proteste interesseranno solamente la prima metà del mese, visto che a seguire avremo le festività di Natale. I sindacati hanno da tempo annunciato le date in cui ci saranno gli scioperi, con alcune giornate particolarmente a rischio disagi a livello addirittura nazionale. Non solo mezzi pubblici nelle città italiane, ma anche treni e aerei si ...

Milano - tramezzini a pranzo per lo Sciopero della mensa : scuole risarcite con 65mila euro in buoni libri : Dopo l'incontro con il Comune, l'azienda di ristorazione ha annunciato un risarcimento simbolico per il frugale pasto somministrato ai bambini nei due giorni di assemblea sindacale

Tramezzini per Sciopero mense - proteste : ANSA, - MILANO, 13 NOV - Ai bambini delle scuole di Milano ieri sono stati serviti Tramezzini al posto del solito pasto in mensa, a causa dell'assemblea sindacale del personale di Milano Ristorazione, ...