In Rai Luxuria spiega ai bimbi come si diventa transessuali

Alla lavagna si sposta alle 22.30. Luxuria tuona : «In questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per Rai3» : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria e lo spettro della censura. Irritata per il rinvio della messa in onda della sua ospitata al programma Alla lavagna!, l’opinionista non ha perso occasione per polemizzare. Luxuria ha colto la pAlla al balzo per far sentire la sua voce come paladina della lotta all’omofobia e al bullismo: “Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo ...

Vladimir Luxuria - l'accusa : «La Rai continua a spostare il mio programma perché parlo di omofobia e bullismo» : II programma «Alla Lavagna!» su Rai3 alle 20.20, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per le puntate con Salvini e Toninelli, questa volta la bufera è scoppiata per una puntata non ancora ...

Slitta ‘Alla Lavagna’ - intervista a Luxuria : “Dispiace che Rai Tre si sia fatta intimorire” : In un'intervista a Fanpage.it Vladimir Luxuria ci ha spiegato cosa è accaduto dopo la registrazione della puntata di 'Alla Lavagna', il format di Rai Tre a cui hanno partecipato anche i ministri Toninelli e Salvini, che sarebbe dovuta andare in onda oggi: "C'è un clima generale in cui non vogliono che certi i temi si affrontino. Quando invece oggi è più che mai necessario che bullismo e omofobia rientrino nell'educazione civica".Continua a ...

Vladimir Luxuria accusa : 'Rai 3 mi ha censurata Alla Lavagna'. Figuraccia : la spiegazione da Viale Mazzini : Al secondo rinvio della puntata del programma Alla lavagna! su Raitre in cui era ospite Vladimir Luxuria, l'ex parlamentare ha subito urlato Alla censura della Rai. Prima di conoscere i reali motivi ...

Alla lavagna si sposta alle 22.30. Luxuria tuona : «In questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per Rai3» : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria e lo spettro della censura. Irritata per il rinvio della messa in onda della sua ospitata al programma Alla lavagna!, l’opinionista non ha perso occasione per polemizzare. Luxuria ha colto la pAlla al balzo per far sentire la sua voce come paladina della lotta all’omofobia e al bullismo: “Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo ...

Alla Lavagna - Vladimir Luxuria : “Hanno spostato di nuovo la puntata con me protagonista : forse certi temi sono scomodi perfino per Rai3” : “Alla Lavagna!“, programma in onda nell’access prime time su Rai3, torna nuovamente al centro delle polemiche dopo essere stato accusato dAlla critica di offrire spazio per operazioni simpatie ai politici di ogni fazione “usando” televisivamente i bambini. Questa volta ci ha pensato Vladimir Luxuria che non ha gradito un nuovo spostamento della puntata che la vede protagonista: “Ho appena saputo che per la ...

'Censurata la puntata sull'omofobia' - Rai 3 replica a Luxuria : 'Spostata per ragioni di palinsesto' : Vladimir Luxuria si sfoga su twitter per la sua ospitata saltata sulla Rai. Un'ospitata speciale, perché si sarebbe dovuto parlare di omofobia: 'Ho appena saputo che per la seconda volta il programma '...

Luxuria : «Rinviata la puntata di Alla Lavagna - forse perché sono temi scomodi?». La Rai spiega perché : 'Ho appena saputo che per la seconda volta il programma ' Alla Lavagna ' previsto su Rai3 in cui parlo di bullismo e omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in ...

Vladimir Luxuria : 'Rai 3 censura la puntata sull'omofobia' : Vladimir Luxuria si sfoga su twitter per la sua ospitata saltata sulla Rai. Un'ospitata speciale, perché si sarebbe dovuto parlare di omofobia: 'Ho appena saputo che per la seconda volta il programma '...

Vladimir Luxuria contro Rai3 / 'Saltata la mia puntata di Alla Lavagna! Forse perché certi temi sono scomodi?' : Vladimir Luxuria attacca Rai 3 con un lungo post pubblicato su Twitter. 'Saltata per la seconda volta l'ospitata a Alla Lavagna! certi argomenti scomodi?'