Il remake di System Shock torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay

Il remake di System Shock torna a mostrarsi in nuove immagini : Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato tre nuovi screenshot per il remake di System Shock, visto di recente in un filmato. Sfortunatamente, queste immagini sono a bassa risoluzione e sarà difficile distinguere alcuni dettagli. Tuttavia, probabilmente alcuni fan di System Shock li potranno trovare interessanti.Nightdive Studios ha anche annunciato che il gioco è attualmente in piena produzione. System Shock sarà un vero remake / ...