I nostri dati e il Grande Fratello 2 0 Non è solo una questione di privacy

Dentro un data center - il caveau dove sono custoditi i nostri dati : Ma, nel suo complesso, l'elaborazione di moli di dati - spinta dall'economia digitale - ha bisogno di tanta energia e da tempo i gestori dei data center sono impegnati per migliorare l'impronta ...

Che ne sarà dei nostri dati in caso di una Brexit senza accordo? : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Lo spettro di un no deal Brexit fa paura. Uscire dall’Unione europea senza un accordo di negoziato potrebbe rivelarsi un incubo sotto tanti punti di vista. Soprattutto per il Regno Unito, ma ci sarebbero ripercussioni negative anche per l’Europa. Il governo inglese per il momento rimane in piedi, dopo il voto di fiducia vinto in parlamento. Theresa May ora deve rimboccarsi le maniche e cercare di ...

Papa Francesco e gli auguri ai nostri soldati : Il Pontefice ai ragazzi e alle ragazze dell'esercito: "Grazie per il vostro servizio. So che vivere il Natale lontano dal fuoco dell'amore della famiglia e del Paese non è facile, ma voi siete bravi e ...

Così Facebook ha dato i nostri dati a giganti come Amazon - Microsoft e Netflix : privacy 14 dicembre 2018 Facebook, nuova falla: condivise le foto di 6,8 milioni di utenti La tesi del New York Times è che l'accordo fra Facebook ed altre big del mondo tech, fra queste Spotify, ...

Così Facebook ha fornito i nostri dati a giganti come Amazon - Microsoft e Netflix : Per anni, Facebook ha dato ad alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo un accesso privilegiato ai dati personali degli utenti. Una specie di pacchetto all inclusive, dove gli optional erano le informazioni riservate di milioni di persone. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che è entrato in possesso di centinaia di documenti riservati e ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dipendenti dell'azienda di Mark ...

Così Facebook ha dato i nostri dati a giganti come Amazon - Microsoft e Netflix : Per anni, Facebook ha dato ad alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo un accesso privilegiato ai dati personali degli utenti. Una specie di pacchetto all inclusive, dove gli optional erano le informazioni riservate di milioni di persone. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che è entrato in possesso di centinaia di documenti riservati e ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dipendenti dell'azienda di Mark ...

Facebook - un bug ‘scippa’ milioni di foto. Perché il social non è in grado di tutelare i nostri dati? : 6 milioni e 800 mila utenti possono dire grazie a Facebook se le loro foto private sono diventate raggiungibili da soggetti cui non doveva essere consentita la visione. Più o meno 1500 app sviluppate da 876 sviluppatori sono state improvvidamente “autorizzate” ad acquisire contenuti cui i rispettivi utenti avevano (o credevano di avere) precluso l’accesso: un “bug” ha rimosso per dodici giorni le protezioni che garantivano agli iscritti al ...

Salvini in Israele : Hezbollah? Terroristi. Difesa : così si mettono in difficoltà nostri soldati in Libano : Ritiene opportuno lavorare per una soluzione politica a Gaza e per risolvere la crisi umanitaria nella Striscia. Il governo italiano, sottolineano le stesse fonti, continua a seguire con la massima ...

Amazon Glacier è la cassaforte digitale economica per i nostri dati. Archiviare 1 TB costa 1 dollaro al mese : Nell’era digitale tutti produciamo una quantità esagerata di dati, e tutti prima o poi dobbiamo affrontare il problema di dove archiviarli per non perderli. Ecco allora il nuovo piano tariffario Amazon Glacier, che permette di tenere al sicuro 1 terabyte di dati al costo irrisorio di 1 dollaro al mese. Sarà attivo dall’inizio del prossimo anno e consiste in una soluzione di cloud storage, ossia di archiviazione dati su un server ...

"I nostri militari sono sovrappeso". La Difesa mette i soldati a dieta : Roma, 24 novembre 2018 - Negli Stati Uniti, dove quest'anno l'esercito mancherà gli obiettivi di assunzione previsti con un deficit di circa 6.500 soldati, è stato definito un problema di sicurezza ...

E se i prodotti Apple costassero tanto perché tutelano meglio i nostri dati? : Poche certezze quando arrivano i nuovi prodotti di Apple: costeranno sicuramente più degli altri. Ma cosa si paga in effetti quando si compra l’ultimo gadget di Cupertino? Stile, design, tecnologia o ci sono degli altri motivi se i prodotti costano di più? perché in effetti i prodotti Apple costano di più, anche rispetto all’equivalente di altre aziende: telefoni con caratteristiche simili o Pc con prestazioni analoghe. Certo, ...