Brescia | uccide ' rivale' in amore a martellate | confessa | ma sostiene di non averla arsa

: #Uomo uccide #donna... #femminicidio .. Donna uccide donna.. #omicidio .. Qualcosa non mi torna ???? Giornalai di sis… - Paolo71212155 : #Uomo uccide #donna... #femminicidio .. Donna uccide donna.. #omicidio .. Qualcosa non mi torna ???? Giornalai di sis… - GianvitArmenise : #Brescia donna uccide un'altra donna per passione amorosa. È #femminicidio? #MeToo - paolochiariello : #Brescia, #uccide la #moglie dell'ex #amante. Arrestata dopo che ha confessato -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Una rosa rossa e un biglietto con scritto 'ti amo'. Così Stefania Crotti, 43 anni, è stata attirata in una trappola mortale. Il suo ultimo viaggio da viva l'ha fatta bendata, convinta che si trattasse di una sorpresa di suo marito Stefano Del Bello, 44 anni, con il quale si stava riconciliando dopo un periodo difficile. E invece era un agguato che le ha teso proprio l'ex amante del coniuge, Chiara Alessandri, 44 anni, per condurla nel garage di casa,rla ae darle fuoco. Interrogata tutta la notte di sabato, Alessandra hato, madi non aver bruciato il corpo e che non volevare. Tutto è accaduto a Gorlasco, paese di 5 mila abitanti in provincia di Bergamo, ora sotto shock.Scoperta del corpo carbonizzato 'Believe', 'credere': un mese fa si era fatta tatuare questa parola sul polso Stefania, dopo la riconciliazione con il marito. Proprio il ...