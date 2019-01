Risultati Serie C Classifiche aggiornate | Casertana e Lucchese tornano a sorridere!

Basket Serie A - i Risultati della 16giornata : Milano e Avellino ko - ne approfitta Venezia : Comincia il girone di ritorno e la notizia è che per la seconda volta in stagione cade la capolista: Milano perde a Brindisi 100-92 ma meglio sarebbe dire che Brindisi batte l'Olimpia segnando per la ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : squadre in campo all'Adriatico! : RISULTATI SERIE B: le Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite della 20giornata, attese oggi domenica 20 gennaio 2019.

Risultati Serie C - la classifica : urlo Reggina all’ultimo respiro - ok la Casertana [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score : Fischnaller risveglia i giallorossi! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite valide per la 21giornata dei gironi A e C, oggi 20 gennaio 2019.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Farias riprende l'Empoli - ora Napoli Lazio! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Serie C - i Risultati della 21giornata : Pro Vercelli in vetta - crollo Ternana. Juve Stabia inarrestabile : La prima giornata di Serie C del 2019 ha regalato il solito spettacolo. Nel Girone A, dopo la 21di campionato, in vetta c'è la Pro Vercelli, capace, grazie anche ai recuperi, di sorpassare la ...

Serie D - i Risultati della 20e della 23giornata : vince il Cesena - sconfitta per il Bari : ... Adriese 39, Campodarsego 36, Arzignano 36, Union Feltre 34, Delta Porto Tolle 32, Chions 30, Este 29, Montebelluna 28, Virtus Bolzano 28, Cjarlins Muzane 25, Cartigliano 25, Sandonà 23, Sport Club ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : Juve Stabia a forza 4 - bene la Carrarese! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite valide per la 21giornata dei gironi A e C, oggi 20 gennaio 2019.

Risultati Serie D - clamorosa Cittanovese : prima sconfitta per il Bari : Risultati Serie D – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, in particolar modo indicazioni per le zone alte della classifica per la seconda parte della stagione. Colpo grosso del Modena che ha vinto sul campo dell’OltrepoVoghera, grande prestazione anche del Cesena che ha ottenuto tre punti d’oro contro la Sammaurese, solo un pareggio per l’Avellino contro Citta di Anagni. ...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nello scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nelle scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - i Risultati di oggi (20 gennaio) : Fiorentina-Sampdoria 3-3 - Frosinone-Atalanta 0-5. Poker di Zupata - doppietta di Quagliarella e Muriel : Prosegue la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si sono giocati tre partite in questa prima parte di domenica. L’Atalanta ha nettamente vinto il lunch match con un perentorio 5-0: la Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto, traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un Poker spettacolare : al ...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nelle scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Risultati Serie A – Quagliarella risponde a Muriel - 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria : Spal e Bologna si dividono un punto : Due pareggi nelle due sfide pomeriggio: Quagliarella e Muriel firmano una doppietta a testa nel 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria, Spal e Bologna si divino un punto: i Risultati della 20ª Giornata di Serie A Particolare pomeriggio di calcio domenicale quello della 20ª Giornata di Serie A con soli 2 incontri, ma addirittura 8 gol! Due scontri diretti, per due situazioni di classifica ben distanti. Fiorentina e Sampdoria si dividono un punto ...