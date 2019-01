I ragazzi under 18 non disdegnano né scuola né professori

ilgiornale

(Di domenica 20 gennaio 2019) Idi oggi sono forse più maturi di quelli di ieri. Secondo un sondaggio condotto dall"Istituto Noto Sondaggi su giovanissimi di età compresa tra i 15 e i 17 anni compiuti, hanno maggiore responsabilità e attaccamento a. Sembra finita l"era delle contestazioni di qualsiasi genere e delle occupazioni scolastiche. Gli18 chiedono solo di essere ben preparati e di poter così affrontare il futuro, con tutte le carte in mano per vincere. Il 73% degli intervistati ritiene launa istituzione che può condizionare il modo di vivere, non lontana dalla famiglia che si attesta al 79%. Sembrano però meno portati a criticare tutto, come invece facevano i loro predecessori. Il 67% accetta lacosì com"è, senza voler portare alcun cambiamento. A volte magari qualche critica servirebbe. Giudizio importante è invece quello riservato ai propri insegnanti. Il ...