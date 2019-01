huffingtonpost

: Ariccia controlla il suo Ponte - HuffPostItalia : Ariccia controlla il suo Ponte -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Quando inizierà l'intervento ancora non si sa, ma è questione di poco. L'amministrazione divuole tenere sotto controllo ilmonumentale Pio IX, al centro di quella che il sindaco Roberto Di Felice, centro-destra, definisce "la querelle con Anas" per la realizzazione di lavori di ristrutturazione consolidamento stante il degrado accertato della struttura, e ha già affidato l'incarico alla ditta - la Contest s.r.l - che monitorerà lo storico viadotto, inaugurato nel 1857, ricostruito dopo esser stato distrutto nel 1944 e, di nuovo nella parte centrale, in seguito al crollo del 1967. Tristemente noto anche come "dei suicidi" - fama che purtroppo le barriere in tensostruttura apposte nel 2000 non hanno granché intaccato - è lungo 270 metri, alto 50, largo 15 e collega Roma ai Castelli romani, zona sismica, e a Latina.Sotto ...