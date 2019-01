Miracle | una nuova app dedicata al mondo cattolico

Mrs. Miracle – Una tata magica : cast - trama e curiosità del film con James Van Der Beek : Dawson Leery è cresciuto e ha due gemelli che necessitano di una tata , tata che arriva nel periodo natalizio e porta la magia in una famiglia disastrata. Versione più o meno moderna di Mary Poppins, Mrs. Miracle – Una tata magica in onda martedì 18 dicembre alle 21.20 su Canale 5 ha come protagonista il fu Dawson, ossia l’attore James Van Der Beek . impegnato a gestire due piccole e identiche pesti. Mrs. Miracle – Una tata ...

Mrs Miracle una tata magica film stasera in tv 18 dicembre : cast - trama - streaming : Mrs Miracle Una tata magica è il film stasera in tv martedì 18 dicembre 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Una tata magica film stasera in tv: cast TITOLO ORIGINALE: Mrs. Miracle GENERE: Commedia, Sentimentale ANNO: 2009 REGIA: Michael Scott cast: James Van Der Beek, Erin ...