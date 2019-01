L' Inter non sfonda contro il Sassuolo | pareggio a reti bianche al Meazza

Lapadula all'Udinese - il ds Pradè : 'Non ci Interessa!' : Daniele Pradè , direttore sportivo dell' Udinese , parla a Sky Sport di Gianluca Lapadula , accostato ai friulani: ''Lapadula non ci interessa, abbiamo quattro punte di ruolo più due giocatori che possono fare quel ruolo. In entrata valutiamo un difensore'.

Intervista – Roberto Vecchioni : «Così ho imparato che la vita non va osteggiata ma amata» : Mentre si racconta sorride e si esprime un contagioso ottimismo inaspettato «La vita non va osteggiata ma amata» ribadisce con forza e saggezza Roberto Vecchioni, uno degli ultimi veri cantautori italiani, un artista autentico, di quelli che raccontano la vita toccando tutte le corde dell’esperienza umana dimostrando che i versi delle canzoni, quando sono composti con la propensione al racconto e spesso alla denuncia sociale, possono avere ...

Empoli - ragazzo morto durante Intervento della polizia - i racconti dei testimoni : “Non parlava - si vedeva che aveva paura” : Il giorno dopo la morte di Arafet Arfaoui, il 32enne tunisino colto da un malore e deceduto dopo essere stato ammanettato in seguito a un controllo della polizia, le saracinesche del Taj Mahal, il locale nel centro di Empoli dove si sono svolti i fatti, rimangono abbassate. Nessuno dei gestori di questo piccolo alimentari indiano vuole parlare: hanno già scritto tutto sui giornali, fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it, non c’è niente da ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : 'Vogliamo agganciare il Napoli e vincere un trofeo. Icardi come Skriniar : non ha prezzo' : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...

Chiofalo dopo l'Intervento : 'Non muovo bene le gambe' : Francesco Chiofalo, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha informato i fan sul suo decorso post-operatorio. Il ventinovenne si è sottoposto ad un delicato intervento, della durata di diciotto ore, per l'asportazione di un tumore al cervello. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha precisato di non essere ancora venuto a conoscenza della natura della neoplasia, dovendo attendere il decorso dei quindici giorni dalla data ...

Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni : "Sara Affi Fella? Non ci Interessa" : Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, questa settimana, sono stati interpellati da 'Uomini e Donne Magazine' per fornire un proprio pensiero sull'intervista di Sara Affi Fella, rilasciata al settimanale 'Chi', che ha voluto chiedere scusa a tutti per essere stata poco corretta durante il percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.prosegui la letturaLorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni: "Sara Affi Fella? Non ci interessa" ...

[Il punto] Attenzione alle chiamate dal 1510 : è l'Istat che vi vuole Intervistare. Se non rispondete scatta la multa : Il consiglio è di tenere bene a mente, d'ora in poi, il numero 1510 . Si tratta del numero telefonico che il Garante delle Comunicazioni , l'AgCom, ha assegnato all' Istat su sollecitazione del ...

"Non serve uscire dall'euro". Le mosse della Le Pen per cambiare l'Ue dall'Interno : La corsa alle elezioni europee è iniziata. E dalla Francia Marine Le Pen lancia la staffetta delle forze sovraniste per provare a contare qualcosa a Bruxelles dopo il voto di maggio. La leader del Raggruppamento Nazionale francese ha annunciato, dalle pagine del Corriere della Sera, un grande comizio con Matteo Salvini. Si terrà tra qualche settimana (probabilmente a febbraio), in Italia (forse a Milano). L'asse tra i due, dunque, si rafforza. ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : l'Inter e Sforza - il regista ricordato per un film - non suo - : ... dato che nel 2012, da tecnico del Grasshoppers, conosce anche il tunnel della depressione , con la paura del fallimento che lo assale fino a indurlo a uscire dal mondo del calcio per un paio d'anni. ...

Inter - l'Arsenal offre Ozil : non è nei piani di Emery (RUMORS) : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. A dimostrarlo c'è l'accordo trovato con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. In questa sessione di mercato, invece, la società nerazzurra farà poco o nulla, non avendo grandissimi problemi e dovendo sottostare ai paletti del fair ...