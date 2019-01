Tour Down Under 2019 | programma | orari e tv Come vederlo in streaming

Tour Down Under : Viviani all’attacco - prima vittoria di Sagan nella terza tappa : È arrivata sul traguardo di Uraidla, dove aveva già vinto un anno fa, la prima vittoria stagionale di Peter Sagan. Il tre volte iridato ha firmato così la terza tappa del Tour Down Under che ha curiosamente riproposto gli stessi corridori sul podio rispetto alla frazione conclusa sullo stesso arrivo nella scorsa edizione, Impey e Sanchez. La corsa si è risolta con uno sprint tra una cinquantina di corridori selezionati da un percorso ricco di ...

VIDEO – Tour Down Under 2019 : si sblocca Peter Sagan - superato di pochissimo Sanchez : Un digiuno che durava da quasi sei mesi, dallo scorso Tour de France: Peter Sagan riesce a sbloccarsi. Lo slovacco, ex campione del mondo, trionfa in una volata ristretta nella terza tappa del Tour Down Under 2019, superando di pochissimo l’iberico Luis Leon Sanchez. Forma non al top, ma il capitano della Bora-hansgrohe dimostra già di essere pronto per questa stagione da affrontare al massimo per centrare più vittorie possibili. Andiamo a ...

Ciclismo - Tour Down Under : Sagan vince la terza tappa e insidia Bevin : ROMA - Primo squillo di Peter Sagan al Tour Down Under di Ciclismo. Il campione slovacco si aggiudica, in volata, la terza tappa da Lobethal a Uraidla di 146 km, una delle più difficili della corsa ...

Tour Down Under 2019 - Peter Sagan : “Lo stesso finale dell’anno scorso - domani il favorito è Sanchez” : Nonostante una forma assolutamente molto lontana dal 100%, visto anche che siamo solamente all’inizio di stagione, Peter Sagan si sblocca al Tour Down Under 2019: nella terza tappa l’ex campione del mondo slovacco riesce a prevalere sui rivali sullo strappo di Uraidla. Da ricordare che era da circa sei mesi che il corridore della Bora-Hansgrohe non riusciva ad alzare le braccia al cielo. Queste le sue parole nel dopo gara: “Sono ...

E’ il Tour Down Under delle cadute : che colpo per Marco Haller! Il volto del tedesco è una maschera di sangue [GALLERY] : Marco Haller protagonista di una terribile caduta nella seconda tappa del Tour Down Under: il tedesco della Alpecin non demorde e torna in sella alla sua bici nonostante la maschera di sangue Il Tour Down Under sta regalando puro spettacolo per le strade australiane: i corridori si stanno sfidando tra tappe accorciate per il troppo caldo e spaventose cadute. In tutte e tre le tappe della corsa australiana, infatti, si è registrata almeno ...

Ciclismo – Peter Sagan conquista la 3ª tappa del Tour Down Under : Bevin resta leader : Peter Sagan vince la 3ª tappa del Tour Down Under battendo Sanchez e Impey con una strepitosa volata: Pozzovivo miglior azzurro, Bevin resta leader in classifica generale Quando Peter Sagan accelera non c’è storia. Il ciclista slovacco si regala il primo successo dell’anno vincendo la terza tappa del Tour Down Under 2019. Sagan bissa il successo della passa edizione all’arrivo in salita di Uraidla, battendo dopo una straordinaria volata ...

Classifica Tour Down Under 2019 : Patrick Bevin resta al comando - secondo Peter Sagan : Andiamo a scoprire la Classifica del Tour Down Under 2019, prima corsa del circuito World Tour per quanto riguarda la nuova stagione: il neozelandese Patrick Bevin resta al comando dopo la terza tappa con un secondo sullo slovacco Peter Sagan. Il migliore italiano diventa Diego Ulissi, dodicesimo a 15” dalla testa. La graduatoria comunque potrà cambiare drasticamente nell’ultima giornata, con la scalata a Willunga Hill. Classifica Tour ...

Tour Down Under 2019 : Peter Sagan vince la terza tappa - battuti Sanchez e Impey. Bevin resta leader : Anche Peter Sagan mette la propria firma al Tour Down Under 2019, vincendo la terza tappa. Il fuoriclasse slovacco bissa il successo dello scorso anno sull’arrivo in leggera salita di Uraidla, battendo allo sprint lo spagnolo Luis Leon Sanchez e il sudafricano Daryl Impey. In classifica generale mantiene la leadership il neozelandese Patrick Bevin, quinto sul traguardo odierno. Parte subito nei primi chilometri la fuga di giornata, in cui è ...

Tour Down Under 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Da martedì 15 a domenica 20 gennaio si svolgerà il Tour Down Under 2019, prima corsa WorldTour della stagione. Anche quest’anno nel territorio di Adelaide, nel sud dell’Australia, alcuni tra i più forti corridori del circuito faranno il loro esordio stagionale. Al via troveremo infatti big del calibro di Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, Richie Porte e Michael Woods. Sono previste sei tappe, tutte in linea, di cui tre saranno adatte ai ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 - Elia Viviani : “Ho dovuto fare un lungo sprint per cercare di recuperare” : Al termine della tappa odierna del Tour Down Under, Elia Viviani, piuttosto deluso, ha parlato ai microfoni di cyclingnews.com per esprimere le sensazioni circa quanto accaduto nel finale e le prossime frazioni. Il velocista italiano ha dichiarato: “Oggi non siamo mai stati in una buona posizione al Tour Down Under. Sapevamo che tutto doveva essere perfetto per permetterci di vincere, ma oggi non siamo mai stati in una buona posizione. ...

Tour Down Under – Sorpresa Bevin - il neozelandese vince la seconda tappa davanti a Ewan e Sagan : Sfruttando una caduta avvenuta nei chilometri finali, il corridore della CCC scatta all’improvviso sorprendendo i velocisti La seconda tappa del Tour Down Under sorride a Patrick Bevin, abile a sfruttare il caos generato da una caduta avvenuta nei chilometri finali per sorprendere i velocisti e prendersi una preziosissima vittoria. Lo scatto del neozelandese non viene letto né da Caleb Ewan e né da Peter Sagan, costretti ad ...

Classifica Tour Down Under 2019 : Patrick Bevin balza al comando - secondo Elia Viviani : Andiamo a scoprire la Classifica del Tour Down Under 2019, prima corsa del circuito World Tour per quanto riguarda la nuova stagione: al comando dopo la seconda tappa si è portato il neozelandese Patrick Bevin, che ha sottratto la prima posizione all’azzurro Elia Viviani con il successo nella frazione odierna. La graduatoria comunque cambierà drasticamente nell’ultima giornata, con la scalata a Willunga Hill. Classifica Tour Down ...

Tour Down Under 2019 : Patrick Bevin trionfa davanti a Ewan e Sagan nella volata della seconda tappa. Settimo posto per Elia Viviani : Il neozelandese Patrick Bevin (CCC) conquista in volata la seconda tappa del Santos Tour Down Under 2019. Il 27enne nato a Taupo, laureatosi campione nazionale a cronometro ad inizio gennaio, ha preceduto sul traguardo l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e lo slovacco Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Primo successo in carriera in una corsa World Tour per il corridore della formazione polacca, protagonista della fuga nella giornata di ...

Tour Down Under 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Da martedì 15 a domenica 20 gennaio si svolgerà il Tour Down Under 2019, prima corsa WorldTour della stagione. Anche quest’anno nel territorio di Adelaide, nel sud dell’Australia, alcuni tra i più forti corridori del circuito faranno il loro esordio stagionale. Al via troveremo infatti big del calibro di Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, Richie Porte e Michael Woods. Sono previste sei tappe, tutte in linea, di cui tre saranno adatte ai ...