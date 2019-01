: Ultim'ora #Tokyo, Borsa positiva: Nikkei +0,27 - Cyber_Feed : Ultim'ora #Tokyo, Borsa positiva: Nikkei +0,27 - ansa_economia : Borsa Tokyo apre in lieve rialzo. Investitori guardano a trattative commercio Cina-Usa #ANSA -

Ladiha aperto le contrattazioni dell'ultimo giorno della settimana lavorativa con il segno più in scia alla chiusuradi Wall Street, grazie a un report che ha portato ottimismo sulle tensioni commerciali tra Usa e Cina. L'indice225ha fatto segnare in avvio di contrattazioni un +0,27%. Stesso dato, sempre in positivo, anche per l'indice Topix.(Di venerdì 18 gennaio 2019)