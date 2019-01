Taranto | il prete contro i migranti vince la gara per un centro di accoglienza

Taranto - prete fan di Mussolini e contro l’accoglienza dei migranti gestirà uno Sprar : ha vinto un bando da oltre un milione di euro : Ha insultato migranti e chi li accoglieva e ora si prepara a gestire un centro. Ha suscitato l’imbarazzo della Curia per una messa in suffragio di Benito Mussolini, ha presenziato a dirette televisive nazionali per denunciare “l’invasione” dei musulmani in Italia e ora è pronto per avviare un progetto di accoglienza e integrazione di rifugiati. Il protagonista non è un esponente della Lega e nemmeno della destra tarantina, ...