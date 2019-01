Oro | in lieve calo a 1 291 dollari

Oro : in lieve calo a 1.290 dollari : ANSA, - ROMA, 15 GEN - Il prezzo dell'oro è in lieve calo a 1.290 ,56 dollari l'oncia. Il prezzo del metallo prezioso scende dello 0,09%.

LavOro - disoccupazione al 10 - 5 : lieve calo a novembre. Resta il trend di ottobre : meno contratti a termine - più stabili : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5 per cento a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell’Istat, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. “Torna a calare – osserva l’istituto di statistica – dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9 per cento, pari a -25mila unità). Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 ...