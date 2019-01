Koulibaly | Grassani | ' persa occasione'

Grassani : «Ricorso Koulibaly - potrebbe essere sentito Mazzoleni» : Koulibaly in aula tra domani e dopodomani Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha spiegato perché il giocatore sarà presente in aula per il ricorso. «È una vicenda fuori dall’ordinario – dichiara Grassani – perciò Kalidou sarà davanti al giudice. Il calciatore spiegherà come si è sentito durante la partita e perché ha reagito in quel modo, in un modo che non è da Koulibaly. Noi vogliamo ...