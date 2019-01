Vasco Rossi | il 27 maggio a Lignano la data zero del nuovo tour

Al via le prevendite dei biglietti della data zero di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro : Sono partite oggi, giovedì 17 gennaio, le prevendite dei biglietti della data zero di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro, annunciata per il 27 maggio pRossimo allo Stadio Teghil. A un anno esatto dalla sua ultima esibizione sul palco della grande arena di Lignano, il rocker di Zocca è pronto per una nuova sessione di musica per la quale sono già messi in vendita i biglietti per tutti coloro che non sono iscritti al suo fan club ufficiale. La ...

Biglietti in prevendita esclusiva del concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro : info utili : Il concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro è in programma per il 27 maggio, ma i Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita esclusiva per tutti gli iscritti al fan club. Diversi i consigli dell'organizzazione per accedere alle prevendite dei Biglietti per il concerto, a cominciare dalla pulizia della cache del browser utilizzato per l'acquisto dei tagliandi, in modo da evitare malfunzionamenti tecnici dovuti allo ...

Davide Rossi a processo - papà Vasco : 'È innocente'/ 'Sono sicuro che non dovrà chiedere scusa' : processo Davide Rossi, il padre Vasco si schiera al suo fianco: 'È innocente, sono sicuro che non dovrà chiedere scusa', ecco le parole del Blasco.

Vasco Rossi - il tour parte il 27 maggio da Lignano Sabbiadoro - poi Milano e Cagliari : Prenderà il via il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro il tour 2019 di Vasco, che per la terza volta ha scelto la località friulana per la data 'zero'. Vasco si esibirà a porte chiuse per il suo fan club ...

Vasco Rossi : «Per il nuovo live sono pronto a recuperare alcuni brani del passato - sarà una sfida» : Vasco NON STOP live avrà la sua “prova generale” a Lignano Sabbiadoro il pRossimo 27 maggio allo Stadio G. Teghil. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita anticipata in esclusiva per il Blasco Fanclub a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 16 gennaio (per 26 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 12.00 di giovedì 17 su Vascononstop.vivaticket.it Milano e Cagliari sono le due esclusive destinazioni per ...

Annunciata la data zero del tour di Vasco Rossi con le prenotazioni per il soundcheck : info e dettagli : La data zero del tour di Vasco Rossi è finalmente ufficiale. Esattamente come un anno fa, il rocker di Zocca scalderà l'ugola allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 27 maggio. I dettagli per i biglietti in prevendita saranno resi noti nella giornata del 14 gennaio, insieme a quelli per partecipare alla prova del suono che sarà riservata a tutti gli inscritti al fan club. Il concerto a Lignano Sabbiadoro va quindi ad anticipare i ...

Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - come partecipare alle selezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...

Elisa - Vasco Rossi e Marco Mengoni i più trasmessi in radio nella prima settimana del 2019 : Vetta invariata nella prima settimana del 2019: la classifica Airplay dei brani più trasmessi in radio premia ancora una volta Elisa con il nuovo singolo Se piovesse il tuo nome, disponibile anche in una nuova versione in duetto con Calcutta. La cantante è attesa in tour nei teatri con il nuovo album di inediti a partire dal 15 marzo quando sarà in concerto a Latisana (Teatro Odeon), prima di percorrere lo stivale fino al 31 maggio (ultima data ...

Vasco Rossi cambia la scaletta per il tour 2019 : 'Recupero di alcune chicche del passato' : Cresce l'attesa nei fan di Vasco Rossi in vista del tour della pRossima estate. Il Blasco si esibirà per ben sei volte allo stadio Meazza di Milano e per due volte all'Arena Fiera di Cagliari. Il Rocker di Zocca, dunque, realizzerà l'ennesimo record, con sei concerti consecutivi allo stadio San Siro che mai nessuno ha fatto e che si preannunciano con il classico tutto esaurito visto che gran parte dei tagliandi in vendita sono stati ...

Prime anticipazioni sulla scaletta del tour di Vasco Rossi negli stadi con alcune “chicche” dal passato : La scaletta del tour di Vasco Rossi vive delle sue Prime anticipazioni con le dichiarazioni del rocker che ha deciso di rilasciare a poco più di 5 mesi dall'inizio dei concerti che terrà a Milano e a Cagliari. Secondo quanto riportato dal rocker di Zocca, la setlist pensata per i nuovi concerti sarà completamente diversa da quella presentata un anno fa e comprenderà anche alcune rarità del passato, tra queste compare anche Ti taglio la gola. ...

Processo al figlio di Vasco Rossi - testimone Virginie Marsan : A ricostruire in aula la notte dell'incidente alla Balduina per cui è imputato Davide Rossi, figlio del Blasco, accusato di omissione di soccorso e lesioni, sarà chiamata Virginie Marsan, figlia della ...

Elisa - Marco Mengoni e Vasco Rossi alla guida della classifica Earone dei più trasmessi in radio : Elisa, Marco Mengoni e Vasco Rossi guidano l'ultima classifica Earone del 2018. La regina indiscussa è Elisa, con il nuovo singolo ancora in vetta da 8 settimane. Se piovesse il tuo nome è il brano più trasmesso in radio in Italia. Il brano, certificato singolo d'oro, è il primo estratto dal disco Diari aperti, rilasciato lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato disco d'oro per aver superato le 25.000 copie vendute. La ...

Nella scaletta di Vasco Rossi a Milano e Cagliari alcuni inediti : le parole del rocker dallo studio : Raggiungono i social le prime indiscrezioni sulla scaletta dei concerti di Vasco Rossi a Milano e Cagliari il pRossimo anno. Il rocker ha anticipato ai fan di essere tornato in studio per le prove del Vasco Non Stop Live 2019 che toccherà due sole città: Milano e Cagliari. Nel rispondere ad un commento di un fan su Instagram ha inoltre rivelato ciò che potrebbe essere interpretata come un'anticipazione sulle canzoni in scaletta. Nelle scorse ...