Ok in Cdm al Decreto per Reddito di Cittadinanza e quota 100

Cdm approva 'decretone' su reddito cittadinanza e quota 100 : Secondo il premier Giuseppe Conte si tratta di "due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cdm riunito : in arrivo il maxi decreto : I nodi sarebbero stati già sciolti, il maxi decreto sulle Pensioni con Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza arriva oggi (17 gennaio) in Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm presieduta dal premier Giuseppe Conte, fissata inizialmente per le ore 16, è stata aggiornata alle 18. Prima un vertice di maggioranza che i partecipanti hanno definito “positivo”. Vedrebbero così concretamente la luce due delle misure simbolo del “governo del ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 <br> "Decretone pronto". Cdm alle 18 : Le risorse per quota 100 e Reddito di cittadinanza ci sono. Il decretone sarà varato nel Cdm di oggi che dalle 16 inizialmente previste slitta alle 18. Una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il vertice tra il premier, i due vice, Tria e il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, spiega che sulle due misure non c’è nessun problema nell’esecutivo e che è stata trovata una soluzione sia per gli stanziamenti del Tfr degli statali (Tfs), ...

