Millie Bobby Brown su You è scivolata su una buccia di banana | superficialità o

La pericolosa ambiguità di 'You' e i 14 anni di Millie Bobby Brown : Millie ha 14 anni, cerchiamo di costruire un mondo che le dia gli strumenti adatti per formarsi come donna, ma lasciamole il diritto di vivere la sua adolescenza .

You - Millie Bobby Brown criticata perché difende lo stalker protagonista della serie tv (e Penn Badgley smonta le fan) : Da star osannata a bersaglio di critiche il passo è breve: lo sta sperimentando, in questi giorni, Millie Bobby Brown, che abbiamo imparato ad apprezzare per la sua interpretazione di Undici in Stranger Things (la cui terza stagione debutterà il 4 luglio su Netflix). L'attrice, 14enne, è finita nell'occhio del ciclone. Il motivo, manco a dirlo, sono i contenuti da lei pubblicati sui social network.La Brown è stata duramente attaccata, ...

Millie Bobby Brown difende You e il suo protagonista - ma è polemica : “Guardate la serie e non giudicatemi” : Millie Bobby Brown di Stranger Things trova sempre il modo per far parlare di sé - sia in positivo che in negativo. La Eleven della serie Netflix ha pubblicato delle Instagram stories in cui dichiara di essere da poco entrata nel vortice di You, nuovo prodotto disponibile sulla piattaforma video, che ha appassionato moltissimi fan in tutto il mondo, ma ha generato anche diverse discussioni al riguardo. Per i principianti, You è una serie ...

Perché Millie Bobby Brown non posterà più niente fino al 2019 : Ha annunciato una pausa The post Perché Millie Bobby Brown non posterà più niente fino al 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Millie Bobby Brown è la più giovane ambasciatrice Unicef di sempre : <3 The post Millie Bobby Brown è la più giovane ambasciatrice Unicef di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Millie Bobby Brown rivela il perché delle sue lacrime sul set di Stranger Things 3 : addio al suo personaggio o solo emotività? : Tanta preoccupazione per nulla o poca voglia di spoilerare i nuovi episodi? Millie Bobby Brow ha preso la parola ospite in tv a The Late Show per spiegare le lacrime sul set di Stranger Things 3. L'attrice ha annunciato la fine delle riprese mostrandosi in lacrime insieme ai suoi amici e compagni di set e questo ha messo in allarme i fan della serie Netflix convinti non tanto che la serie fosse ormai agli sgoccioli (visto che dovrebbero essere ...

Millie Bobby Brown di Stranger Things è la nuova ambasciatrice Unicef. A 14 anni è la più giovane mai scelta : Dopo Katy Perry, Orlando Bloom, Lionel Messi, Shakira e molti altri, ora tocca a Millie Bobby Brown. La protagonista della celebre serie tv Stranger Things è la nuova Goodwill Ambassador dell’Unicef. Con i suoi 14 anni la Undici del mondo del sottosopra è la più giovane ambasciatrice mai scelta. La nomina è avvenuta in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia presso la sede delle Nazioni Uniti e all’Empire State Building ...