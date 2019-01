Fornero attacca Salvini | Da lui solo bugie

Pensioni - Fornero attacca il governo : La mia legge non è stata cancellata - è solo propaganda : Tra le poche cose che, prima della formazione del governo, accomunavano il pensiero di Lega e Movimento Cinque Stelle c'era la ferma condanna nei confronti di quello che fu il "governo dei professoroni", per dirla alla Matteo Salvini. Per qualcuno l'esecutivo di Mario Monti salvò l'Italia, per altri come le due forze attualmente a capo dell'esecutivo hanno reso la vita degli italiani peggiore in nome dell'austerity. Non è un caso che ...