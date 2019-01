Death Stranding uscirà nel 2019? Lo svela una curiosa #10YearsChallenge

Guerrilla Games ha visto le prime due ore di Death Stranding ma il gioco non è ancora completo : Aki Saito di Kojima Productions ha svelato che Guerrilla Games ha avuto la possibilità di visionare le prime due ore di Death Stranding, riporta Dualshockers.Ieri, abbiamo parlato del viaggio di Hideo Kojima ad Amsterdam per visitare lo studio di Horizon Zero Dawn. Durante il suo incontro con Guerrilla, Kojima ha mostrato al team il suo Death Stranding e, come riportato in una precedente news, gli sviluppatori sono rimasti "a bocca aperta"In un ...

Il director di Horizon Zero Dawn ha visto Death Stranding ed è rimasto "senza parole" : Gli sviluppatori di Kojima Productions e Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games, condividono un legame, dato che l'ultimo progetto di Hideo Kojima, Death Stranding, è in sviluppo con il Decima Engine di Guerrilla. Di conseguenza, Kojima si è recentemente recato negli uffici di Amsterdam di Guerrilla Games per mostrare loro quello che ha realizzato con il motore e, beh, sembra che i ragazzi di Guerrilla siano rimasti impressionati.Come segnala ...

Presto potrebbero arrivare nuove "sorprendenti" informazioni su Death Stranding : Secondo Aki Saito, il responsabile marketing e comunicazione di Kojima Productions, i fan in attesa di Death Stranding potrebbero finalmente ricevere qualche interessante informazione sull'atteso gioco.Come riporta Comicbook, Saito ha recentemente pubblicato su Twitter un post per esprimere la sua gratitudine ai fan per il loro supporto. Ma per ringraziare davvero i giocatori, Saito sta pianificando di condividere Presto "informazioni speciali" ...

Novità su Death Stranding in arrivo nella settimana del 14 gennaio? Le indiscrezioni : Il tempo passa, ma di Death Stranding si continua a sapere sempre (eccessivamente) poco. Chiaramente il nome di Hideo Kojima alle spalle del progetto risulta essere una garanzia adeguata per tutti i fan, che pazientano nell’attesa di Novità che sembrano non arrivare mai. Qualcosa potrebbe però smuoversi nel corso dei prossimi giorni. Le indiscrezioni parrebbero in procinto di arrivare da Aki Saito, l’head of marketing and communications della ...

Nuovo messaggio per Death Stranding da Hideo Kojima getta luce sull’uscita : Death Stranding potrebbe arrivare nei negozi già nel 2019 e questo dettaglio forse era già sottinteso. In occasione degli auguri di Natale rivolti ai fan di Death Stranding che aspettano con ansia l’uscita del gioco, Hideo Kojima è riuscito ad attirare l’attenzione della stampa di settore grazie ad una serie di dichiarazioni che possono essere interpretate in diversi modi. Il capo dei Kojima Productions ha pubblicato su Twitter un misterioso ...

Death Stranding : un misterioso messaggio di Hideo Kojima potrebbe suggerire un lancio nel 2019 : L'attesissimo titolo di Hideo Kojima, Death Stranding, è ancora in grandissima parte avvolto dal mistero, finestra di lancio inclusa.Come riporta Twinfinite infatti, la domanda sempre più ricorrente è quando uscirà Death Stranding, e ad aumentare il mistero ci si mette anche Kojima con i suoi criptici messaggi: "Il 2019 è l'anno della balena, giusto? Per favore, guardiamo avanti verso Death Stranding!"Cosa vorrà mai dire? E' facile ipotizzare si ...

Death Stranding : un misterioso account Twitter al centro delle speculazioni dei fan : A due anni dal suo annuncio, Death Stranding continua a essere un progetto dai contorni assolutamente sfocati e anche oggi non possiamo essere certi di che tipo di videogioco sarà, se single player o orientato del tutto al multigiocatore.Forse alla disperata ricerca di qualche indizio sulla finestra di lancio del gioco o sugli elementi che lo compongono, la community di appassionati di Death Stranding si sta scervellando in questi giorni nel ...

Nuovo misterioso enigma per Death Stranding fa impazzire i fan : Death Stranding fa ancora parlare di sé. Durante la notte moltissimi fan in attesa del Nuovo gioco di Hideo Kojima sono stati impegnati a risolvere quello che sembra un enigma collegato al titolo: tutto è avvenuto su Twitter. Le informazioni sul gioco sono purtroppo ancora spezzettate, come da tradizione Kojima. La scorsa notte l’account Twitter Archillect ha cominciato a pubblicare delle gif su Death Stranding: una serie di queste ...

Death Stranding : le prime impressioni dei doppiatori giapponesi sono entusiaste : Come riportato da Dualshockers, Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter alcune foto che lo ritraggono in compagnia di parte del cast giapponese che doppierà i personaggi di Death Stranding, l'attesissimo titolo in sviluppo presso la neonata Kojima Productions su cui l'alone di mistero generale, relativamente a trama e gameplay, è ancora ben lontano dall'essere dipanato.Una delle foto allegata al tweet di Kojima, in cui ha rivelato di avere la ...

Ancora retroscena di Death Stranding : il director di God of War ha visto il gameplay : Death Stranding di Hideo Kojima è avvolto nel mistero, ma questa volta apprendiamo che una persona, non uno chiunque ovviamente, ha avuto modo di vedere il gameplay in azione. Il fortunato è Cory Barlog, il director di God Of War. A tre anni esatti di distanza dalla fondazione di Kojima Productions, la società ha pubblicato un post celebrativo per fare chiarezza sulla sua decisione di diventare indipendente nonostante corresse molti ...

Il director di God of War ha visto il gameplay di Death Stranding : Ogni giorno facciamo qualche piccolo passo avanti verso il misterioso Death Stranding di Hideo Kojima, ricevendo dettagli qua e là. Il gameplay vero e proprio ancora non abbiamo avuto occasione di ammirarlo, ma a quanto pare Cory Barlog sì.Come ci ricorda Dualshockers, Kojima Productions ha compiuto ufficialmente 3 anni, dato che lo studio (fuori Konami) è nato il 16 dicembre 2015. Per celebrare l'occasione, Kojima-san ha scritto un breve post ...

Nuovi retroscena per Death Stranding sul rapporto tra Kojima e Norman Reedus : Death Stranding è il nuovo misterioso progetto di Hideo Kojima. Per il momento si sa che i dipendenti di Kojima Productions sono sbalorditi dal gioco, ma nel frattempo sono stati svelati i primi retroscena dal cast. Tra coloro che hanno aderito con grande entusiasmo alla produzione di Death Stranding c’è anche l'attore Norman Reedus, che vede questo gioco come il futuro dell'industria videoludica. Di recente proprio in riferimento a Reedus, ...

Norman Reedus parla di Death Stranding : "E' incredibile - il futuro" : Aki Saito, head of marketing and communications presso Kojima Productions, ha condiviso un interessante tweet nel quale possiamo vedere una breve intervista alla star di The Walking Dead Norman Reedus.Come riporta Hardcoregamer, Reedus, il quale è molto vicino a Kojima (è stato anche uno dei protagonisti dell'ormai cancellato Silent Hills ed è anche presente nella copertina di Death Stranding) ha descritto il gioco con una serie di aggettivi ...

Death Stranding : spunta l'ennesimo indizio sul coinvolgimento di Stefanie Joosten : Fin dall'annuncio di Death Stranding, il toto-cast è stato uno dei passatempi preferiti dai fan per ingannare l'attesa dell'uscita del gioco, e uno dei nomi che più spesso è spuntato in rete è quello di Stefanie Joosten, attrice che ha prestato il volto alla Quiet di Metal Gear Solid V e che in più di un'occasione è stato accostato al progetto.Un altro indizio della sua partecipazione arriva oggi da una foto pubblica su Instagram da Tommie Earl ...