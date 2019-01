Twitter per Android riceve un’opzione per mostrare gli ultimi tweet

Milan - in vista della Supercoppa il club lancia il profilo Twitter in arabo : In occasione della finale di Supercoppa italiana, il club rossonero ha lanciato il proprio account Twitter ufficiale in lingua araba. L'articolo Milan, in vista della Supercoppa il club lancia il profilo Twitter in arabo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Twitter testa nuove funzioni per 'conversazioni sane' : In un mondo dove i Social diventano sempre più luogo di espressione di odio e di bullismo, gli stessi Social si stanno mobilitando, incentivando gli utenti ad una discussione sana e costruttiva: fra essi Twitter, che testerà pubblicamente alcune funzioni che puntano a promuovere conversazioni sane. Una dichiarazione in tal senso è stata fatta dalla stessa azienda in occasione di un'intervista al Ces - fiera dell'elettronica di consumo - che si ...

Hackerato il profilo Twitter di Emis Killa? Il rapper contro tutti : “Sono intollerante e vi mortifico” : Il profilo Twitter di Emis Killa è stato Hackerato? L'artista di Vimercate si è lasciato andare a delle provocazioni piuttosto spinte ma non ha smentito che siano partite proprio dalla sua inventiva. In questi giorni, poi, sembra che il rapper ce l'abbia proprio contro tutti. contro i laureati, che nulla potrebbero contro la sua terza media, ma anche contro coloro che abitano ancora con i genitori e i cornuti che non praticano sesso orale. ...

Vaccini - Grillo e Renzi "insieme" : firmato il patto per la scienza | Burioni esulta su Twitter : Un patto a difesa della scienza, con un appello a tutte le forze politiche affinché lo firmino, lanciato dagli immunologi Roberto Burioni e Guido Silvestri. A firmarlo, tra tanti altri, Beppe Grillo, Matteo Renzi e Mina Welby

Virtus Entella - cresce l'attesa per la sfida alla Roma : il divertente countdown su Twitter : ... un po' come accadde a Inter e Pordenone nella passata stagione , quando i neroverdi si ritagliarono qualche giorno di celebrità conquistando il mondo del calcio con la loro simpatia social. Dello ...

Twitter - via al test per cambiare gli strumenti di dialogo : Twitter (Getty Images) Twitter sta lanciando una nuovo programma che permetterebbe agli utenti di modificare la visualizzazione delle conversazioni sul proprio feed delle notizie e vorrebbe testarlo con l’aiuto della community. La società lo ha dichiarato durante il Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas attraverso un’intervista alla testata Endgadget. Gli utenti avranno a disposizione delle funzionalità che permetteranno di ...

Twitter - ottomila euro per un like : come la lotteria social ha battuto ogni record : Una lotteria social ha stabilito il nuovo record assoluto di condivisioni su Twitter: 5,6 milioni di retweet è questo il risultato ottenuto da Yusaku Maezawa, il miliardario giapponese - che utilizza il nome YouSuck2020 su Twitter - che ha promesso soldi gratis in cambio di un po' di visibilità sulla piattaforma fondata da Jack Dorsey. Pochi giorni fa, il fondatore di Start Today e Zozotown, due dei siti di vendita al dettaglio ...

Cupcakke - 'Sto per suicidarmi'/ Su Twitter il post allarmante - la polizia la porta in ospedale : La rapper Cupcakke aveva allarmato tutti con un messaggio sui social network senza mezzi termini 'Sto per suicidarmi', poi è intervenuta la polizia

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo loro i ...

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un grave di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo ...

MISTERO MARADONA/ Era scomparso : il legale svela il 'giallo' su Twitter - 'In Argentina per degli esami' : MARADONA è scomparso: il Pibe de Oro non si trova ma il suo Dorados tra pochi giorni inizierà il campionato di ritorno della Serie B messicana.

Asia Argento lascia Twitter - ecco perché : Asia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su InstagramAsia Argento su ...

Huawei punisce dipendenti per post di Capodanno su Twitter con iPhone - : La società cinese Huawei ha punito due dipendenti per l'incidente, quando gli auguri di Capodanno nell'account ufficiale dell'azienda su Twitter sono stati pubblicati utilizzando un iPhone, si legge ...

J-Ax-Salvini : scintille su Twitter - bufera social sul rapper che minaccia querele : Di certo c'è che nessuno dei due ha peli sulla lingua e che entrambi godono di un nutrito gruppo di fan. Il popolare rapper J-Ax e Matteo Salvini da qualche giorno continuano a punzecchiarsi. Ad innescare tutto è stata un'intervista del cantante che è stata accolta con ironia e sarcasmo dal ministro, a cui è seguita una nuova replica da parte del musicista. Considerato che il tutto è avvenuto su Twitter si è anche innescato un effetto domino che ...