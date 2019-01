Su Sky Uno torna MasterChef | si comincia con i Live Cooking

B Heroes - il format di SkyUno sulle startup : Le migliori startup saranno prossimamente protagoniste su SkyUno della seconda edizione del format televisivo B Heroes, un appuntamento televisivo che nasce da un percorso di mentorship rivolto ad aziende ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia. Oltre 300 tra imprenditori e campioni dell’innovazione si incontreranno a Milano per un percorso di valutazione che porterà alla selezione delle 20 startup che prenderanno ...

Esordio senza precedenti per IGT con oltre 2 milioni tra TV8 e Sky Uno : Esordio senza precedenti per Italia’s got Talent che ieri è stato seguito, su TV8 e Sky Uno, da quasi 2 milioni e 100 mila spettatori registrando così un + 27% rispetto alla prima puntata della scorsa edizione con una share complessiva di oltre l’8%. Il picco di ascolto cumulato (Tv8+Sky Uno) raggiunge i 2 milioni e 361 mila spettatori alle 22:16. Il programma, prodotto da Fremantle, si conferma il grande show...

MasterChef All Stars - 805 mila su Sky Uno per la vittoria di Michele Cannistraro : È Michele Cannistraro il vincitore di “MasterChef All Stars”. 40 anni, di milano, Michele ha battuto in finale Rubina Rovini e Simone Finetti. La serata finale di “MasterChef All Stars”, il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy, è stata vista ieri su Sky da 805 mila spettatori medi, un ascolto superiore del +40% rispetto alla seconda edizione di “Celebrity MasterChef Italia”. I dati della ...

Italia's Got Talent su TV8 e Sky Uno con le new entry Pellegrini e Maionchi : L’attesa è finalmente terminata. Italia’s got Talent scalda i motori e inizia il nuovo anno con una nuova scarica di Talenti! Il Talent show sarà in onda dall’11 gennaio, tutte i venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su TV8 (al tasto 8 del telecomando sul digitale...

Michele Cannistraro vince MasterChef All Stars Sky Uno : È Michele Cannistraro il vincitore di MasterChef All Stars (foto credits @Sky). 40 anni, originario della provincia di Milano, spesso definito “il Cannibale” dai giudici e dagli altri concorrenti, ha battuto Rubina Rovini e Simone Finetti nella finalissima del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno. Durante l’episodio conclusivo, i tre finalisti hanno avuto due ore e mezza di...

Sono i migliori dei migliori - stasera su Sky Uno la finale MasterChef All Stars : Sono i migliori dei migliori. E tutti e cinque i concorrenti ancora in gara - Danny, Maradona, Michele, Rubina e Simone - hanno un unico grande obiettivo: vincere MasterChef ALL Stars. Giovedì 10 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, va in onda l’ultimo appuntamento del cooking show prodotto da Endemol Shine...

MasterChef All Stars - su Sky Uno sfida in Alta Badia. Ospite Iginio Massari : Per i concorrenti di MasterChef All Stars siamo arrivati a un momento di svolta: domani, giovedì 3 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, va in onda il terzo appuntamento del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy. Questa settimana, la Masterclass degli All Stars - formata ora da Maradona,...

Quattro Ristoranti 2019 : Sky Uno festeggia letteralmente il Capodanno con Alessandro Borghese : Alessandro Borghese L’anno nuovo inizia per davvero su Sky Uno, con una serata a tema nella quale si analizzeranno diversi stili per il cenone di Capodanno, al fine di decretarne il migliore. Accadrà a Milano, nella prima puntata della nuova edizione di Quattro Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese che riparte in prima tv assoluta alle 21.15 di oggi, martedì 1° gennaio 2019, sul canale 108. Nei successivi appuntamenti sarà la ...

Ripartono da Milano i 4 Ristoranti con Alessandro Borghese su Sky Uno : Torna a Capodanno con una nuova, appassionante stagione in prima tv assoluta Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA, al via da martedì 1° gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108). I nuovi episodi saranno disponibili anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 e su Sky On Demand. La prima delle nuove sfide culinarie è dedicata al cenone di...

MasterChef All Stars entra nel vivo su Sky Uno. Ospite speciale Antonia Klugmann : Dopo i primi due episodi con la selezione che ha ridotto i concorrenti da 16 a 10, la “gara definitiva” di MasterChef All Stars entra nel vivo. Giovedì 27 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, va in onda il secondo appuntamento del cooking show prodotto da Endemol Shine...

A Sky show di allusioni di Allegri - nessuno gli chiede : «Con chi ce l’hai?» : “Gli girano le scatole, quindi non insistiamo” Probabilmente siamo particolarmente confusi in questo periodo natalizio, ma siamo rimasti piuttosto sconcertati dal post partita di Atalanta-Juventus. Non che non ce l’aspettassimo. Avevamo visto Allegri infoiato – è questo il termine giusto – durante la partita in cui ha subito l’affronto di vedere un suo giocatore (Bentancur) espulso. Peraltro giustamente. Ma alla Juventus ...

Cast e personaggi de I Delitti del BarLume : Il battesimo di Ampelio è l’episodio in onda a Natale su Sky Uno : Da Pineta all'Argentina con furore, Cast e personaggi de I Delitti del BarLume sono pronti a tornare in scena e Sky ospiterà i nuovi "episodi" proprio oggi, 25 dicembre, e poi martedì prossimo, giorno 1 gennaio, per la felicità di tutti coloro che amano passare le feste davanti alla tv. Ad andare in onda in questo giorno di Natale sarà il primo dei due episodi della nuova stagione e, in particolare, quello dal titolo "Il battesimo di ...