Festa Juve a Gedda | è nostra | una in più

Andrea Agnelli alla Festa di Natale della Juventus : 'Vogliamo tutto' : Ieri sera la Juventus ha organizzato la tradizionale cena di Natale alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) alla quale hanno partecipato tutte le squadre bianconere. Anche stavola il trionfatore è stato Cristiano Ronaldo che ha lungamente brindato sul palco con il presidente Andrea Agnelli . Il massimo dirigente coglie l'occasione per ribadire gli obiettivi stagionali: "Vogliamo tutto". I traguardi virtuali come il titolo di campione d'inverno non ...

Il Manchester United rimanda la Festa del primo posto alla Juventus - Roma agli ottavi come seconda : tutte le qualificate : Si sono concluse le prime gare valide per la fase a gironi di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Successo con il minimo sforzo per la Juventus, il club bianconero ha disputato una buona partita davanti al pubblico amico contro il Valencia, decisivo il solito Mario Mandzukic, il croato sempre determinante anche in fare realizzativa ma il vero protagonista è stato il solito Cristiano Ronaldo, il ...