A Sanremo in Rolls Royce Amo il rock e supero la trap

Sanremo 2019 - gli Of New Trolls contro Baglioni : “Scartati per brano ‘sovranista’? Il pensiero è ancora libero” : “Scartati senza neanche una parola da parte di Baglioni”. Gli Of New Trolls, duo ‘spin-off’ del gruppo rock progressivo italiano in attività fino a fine anni ’90, composto dagli ex membri, Gianni Belleno e Nico Di Palo, montano una nuova polemica sul presentatore del prossimo Festival di Sanremo, già criticato per le sue affermazioni pro migranti. Secondo molti, tra cui Radio Padania, che ha lanciato in anteprima il ...

Sanremo 2019 - non ammessa alla gara una canzone ‘sovranista’ dei New Trolls : Il Festival di Sanremo 2019 è nato sotto il segno delle polemiche politiche. È bastata la risposta di Claudio Baglioni ad una domanda sulla questione dei migranti di Laura Rio, firma del Giornale, per dare il via ad una vera e propria bufera che ha tolto spazio a tutto il resto, mettendo brani, interpreti, presentatori ed ospiti della kermesse in secondo piano. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva duramente criticato le parole ...

Sanremo - esclusa la canzone "sovranista" degli ex New Trolls : Claudio Baglioni è sempre più nella bufera per le sue parole sull'immigrazione e sulle scelte del governo per contrastarla. Il direttore artistico del Festival di fatto ha posizionato questo suo ...

Sanremo - New Trolls : "Esclusi da Baglioni senza una spiegazione" : I New Trolls adesso puntano il dito contro Claudio Baglioni . Il direttore artistico avrebbe scartato la loro canzone , dal sapore sovranista, senza fornire spiegazioni allo storico gruppo. E così ...

New Trolls : "Scartati da Sanremo senza una parola da Baglioni" : ...non ne dai / Non siamo qui a puntualizzare - ma la coscienza non permetterà / noi siamo qui a ricordare - queste verità / di un unione fatta di parole e di ipocrisie / le nostre porte aperte al mondo ...

Sanremo - esclusa la canzone "sovranista" dei New Trolls : Claudio Baglioni è sempre più nella bufera per le sue parole sull'immigrazione e sulle scelte del governo per contrastarla. Il direttore artistico del Festival di fatto ha posizionato questo suo ...