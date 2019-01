Samsung rilascia Android 9 Pie beta su Galaxy Note 8 e offre novità sul Dolby Atmos di

Samsung rilascia la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 - con Samsung One UI : Samsung ha rilasciato la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, con Samsung One UI. Prima beta nel Regno Unito. L'articolo Samsung rilascia la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9, con Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.