Roma | caos in Consiglio comunale sui rifiuti Proteste contro Raggi | “Dimettiti” Espulsi

Baglio-Tempesta-Zannola : Di Maio e Salvini fanno a gara ma Roma nel caos : Roma – “Virginia Raggi a Salvini rimprovera la carenza degli organici delle forze dell’ordine impiegate nella capitale. Salvini imputa alla Sindaca l’incapacita’ di tenere pulita la citta’ e’ di tappare le buche. Di Maio preoccupato della tenuta del governo, cuce la bocca alla sindaca Raggi, e’ gli dice basta polemiche a Roma e’ stato assegnato quello che era necessario. fanno a gara a chi ...

Da Pietralata a Tor Sapienza - caos rifiuti a Roma /Foto : Roma, 9 gen. (Adnkronos) - di Assunta Cassiano "Qui ci sentiamo dimenticati". A Tor Sapienza come a Pietralata i cumuli di spazzatura sono ancora in strada e per i residenti l'emergenza sembra senza fine. "Vivo a Pietralata da quarant'anni e una situazione come questa non me la ricordo - racconta al

Caos rifiuti a Roma : la Raggi prepara un dossier per la procura : Dopo la minaccia dei presidi di non riaprire le scuola domani dopo la pausa natalizia, è corsa contro il tempo per ripulire la città, invasa dalla spazzatura -

Roma-Napoli AV - guasto a rete alimentazione e linea bloccata con caos treni. Tecnici RFI al lavoro : Improvviso guasto nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre all'infrastruttura della rete elettrica di alimentazione sulla linea AV Roma-Napoli. L'inconveniente ha interessato la tratta ad alta Velocità ...

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli : ritardi fino a 2 ore/ Blackout linea elettrica a Caserta : caos e disagi : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a due ore. Treni, Blackout sulla linea di alimentazione elettrica nei pressi di Caserta: caos e disagi.

Caos sugli Ncc a Roma - i tassisti bloccano il servizio a Termini e Fiumicino : Scoppia il Caos per le strade di Roma. Al grido di "nessun condono, nessuna proroga i tassisti Romani hanno bloccato il servizio alla stazione Termini e all'aeroporto di Fiumicino. "È inaccettabile quanto accaduto, la parola di Salvini e di Di Maio vale zero", dicono riferendosi allo stralcio della norma sugli Ncc, annunciato al sottosegretario Garavaglia in Senato.Proprio davanti a palazzo Madama altri tassisti hanno dato fuoco ad alcuni ...

Le notizie del giorno – Caos prima di Juve-Roma : “i bianconeri rischiano l’illecito” : Le notizie del giorno – Si avvicina la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si concluderà con il big match tra Juventus e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di fermarsi e dare un altro importante segnale alla stagione, la Roma ha vinto contro il Genoa e spera di confermarsi su un campo difficilissimo. Nel frattempo l’avvocato napoletano Angelo Pisani ...

Caos Roma - i bus turistici assediano piazza Venezia : traffico in tilt per ore : Le diverse decine di bus turistici che hanno invaso questa mattina piazza Venezia e il Campidoglio, bloccando l'intero centro della Capitale, hanno lasciato le piazze e la viabilità sta...

Bordoni (FI) : viabiltà Roma nel caos - subito tavolo istituzionale : Roma – “La protesta dei pullman che oggi hanno paralizzato il centro della Capitale viene a completare il quadro drammatico in cui versa Roma. Dopo le stazioni metro chiuse e riaperte a singhiozzo, i noleggi con conducente in manifestazione davanti il senato, lo sciopero bianco dei taxi a Termini ora anche i pullman turistici. Un vero incubo in cui e’ piombata la citta’ e che a nostro avviso difficilmente ...

Caos Roma - assedio dei bus turistici a piazza Venezia : traffico paralizzato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la...