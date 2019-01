Le ricerche per il bambino caduto in un pozzo in Spagna

Belluno : interrotte ricerche disperso sul Nevegal : Belluno, 14 gen. (AdnKronos) - A seguito della riunione in prefettura con tutte le forze impegnate in questi giorni nella ricerca di Riccardo Tacconi, è stato deciso di fermarsi per valutare le informazioni e il materiale raccolti dal momento della sua scomparsa ad oggi e in attesa di eventuali segn

Belluno : proseguono domani le ricerche del disperso sul Nevegal : Belluno, 11 gen. (AdnKronos) - A una settimana dalla scomparsa di Riccardo Tacconi, a nulla ancora sono valse le lunghe ricerche portate avanti quotidianamente dalle diverse forze impegnate. Oggi le squadre hanno nuovamente perlustrato la zona degli impianti di risalita delle Erte e della Coca, dove

Belluno : ancora senza esito ricerche disperso sul Nevegal : Belluno, 10 gen. (AdnKronos) - I tecnici del Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto hanno ridisceso questa mattina anche le gole dei corsi d'acqua della Valle di San Mamante, quasi totalmente ghiacciata, e della Val Malvan, per escludere che Riccardo Tacconi, possa esservi scivolato

Google crea un segnalibro per recuperare le ricerche passate : Google ha introdotto una nuova funzionalità che permette di semplificare le ricerche su un determinato argomento nel tempo. Se si pone una domanda specifica a Google, esso fornisce una risposta puntuale. Se invece la ricerca è legata, per esempio, alla programmazione di un viaggio, probabilmente non basterà una sessione di ricerche. In questo caso interviene la nuova funzione del motore di ricerca. Molte richieste sono composte di più sessioni, ...

Google permette di riprendere le ricerche da dove si erano lasciate (solo USA) : Il team di Ricerca Google ha annunciato nelle scorse ore con un post sul blog ufficiale l'introduzione di una nuova interessante funzionalità L'articolo Google permette di riprendere le ricerche da dove si erano lasciate (solo USA) proviene da TuttoAndroid.

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : 'in fimo' : Tre ricercatori negli Usa propongono di inserire una nuova espressione medica per indicare tutte le ricerche che vengono effettuate sulle feci

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : “in fimo” : (foto: John Sheperd/Getty Images) In vitro, in vivo, ex vivo. Tutte espressioni, tratte dal latino, per indicare studi in provetta (in vitro) oppure in organismi viventi (in vivo) o in tessuti prelevati da questi organismi (ex vivo). Oggi tre ricercatori afferenti a università statunitensi propongono di introdurre una nuova formula nella terminologia clinica. L’espressione è in fimo, anche questa dal latino (fimus vuol dire letame), e ...

Anziano disperso nel Bolognese : terzo giorno di ricerche : Sono riprese questa mattina le ricerche, giunte al terzo giorno, dell’80enne scomparso a Sabbiuno, nel Bolognese, dopo essere uscito di casa per fare una passeggiata. L’ultimo contatto con l’Anziano, in difficolta’ dopo essersi ferito, risale alle 18 di giovedi’, quando con il suo cellulare ha chiamato la moglie, una 38enne moldava, che a sua volta ha allertato i carabinieri. L’80enne ha fornito qualche ...

Pensionato disperso a Gonnoscodina - ricerche in campagna e nel Rio Mannu - Sardiniapost.it : Da venerdì mattina si sono perse le tracce di un 85enne a Gonnoscodina . Fino al tramonto nell'Oristanese sono andate avanti le ricerche, che riprenderanno alle prime luci dell'alba, da parte del ...

Gemelle scomparse nel Tevere - le ricerche continuano : si perlustra la zona vicina alla foce del fiume a Fiumicino : Ancora nessuna traccia di Sara e Benedetta Di Pasquo, le due sorelle Gemelle di sei mesi molto probilmente lanciate nelle acque del fiume dalla madre prima di suicidarsi gettandosi da ponte...

Tsunami Indonesia - piogge ostacolano ricerche dei dispersi - : Le autorità hanno fatto sapere che le forti precipitazioni hanno causato diverse inondazioni e questo rende i soccorsi più complessi. Al momento sono 159 le persone che mancano all'appello. Per le ...

Indonesia - droni e cani per le ricerche : 14.00 Le piogge torrenziali ostacolano i soccorsi a Java e Sumatra,le isole Indonesiane colpite dallo tsunami che finora ha ucciso 430 persone. 1500 i feriti. L'Unicef stima 15 mila dispersi,molti i bambini rimasti divisi dalle famiglie Le ricerche proseguono con droni che fotografano la situazione logistica lungo lo stretto di Sonda;agli abitanti è stato chiesto di stare lontani dalle coste dove continua l'attività del vulcano Anak ...

Roma : continuano ricerche gemelle disperse dopo suicidio Pina Orlando : Roma – continuano senza sosta le ricerche di Sara e Benedetta, le gemelline di 4 mesi scomparse insieme alla madre, Pina Orlando, la 38enne suicida ieri all’alba a Roma dopo un salto da Ponte Testaccio. Anche questa mattina la Polizia fluviale e i vigili del fuoco stanno setacciando le acque del Tevere e le zone limitrofe agli argini, in particolare sul lato destro del fiume. Con il passare delle ore il raggio delle ricerche si ...