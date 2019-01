Ivan Cattaneo smaschera Malgioglio | Al GfVip lui era finto

Grande Fratello Vip 3 - Ivan Cattaneo : "Francesco Monte? Da parte mia - è stata una storia d'amore - per lui solo un'amicizia" : Con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue, Ivan Cattaneo ha ripercorso la propria esperienza al Grande Fratello Vip 3 in un'intervista concessa al settimanale Vero.Oltre a parlare di se stesso, soprattutto del sentimento che aveva cominciato a provare nei riguardi di Francesco Monte, il cantante di Una zebra a pois ha detto la sua riguardo l'eventualità che l'ex tronista di Uomini e Donne e Giulia Salemi possano essersi ...

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno fatto l'amore nella Casa?/ GF Vip : Ivan Cattaneo non ha dubbi! : Francesco Monte e Giulia Salemi hanno fatto l'amore nella Casa del Grande Fratello Vip? Ivan Cattaneo non ha dubbi e svela che secondo lui è accaduto...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Video - Ivan Cattaneo e la gaffe con Al Bano : 'gli ho chiesto di fare l'amore' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

GIULIA SALEMI/ "A 17 anni mi hanno molestata!" e Ivan Cattaneo lancia la frecciatina su Monte - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, confessioni shock e dedica a Francesco Monte, ecco le ultime news.

Ivan Cattaneo dopo il Grande Fratello VIP : "Ero fidanzato con un uomo - ora mi ha lasciato per una donna : "Eravamo una cosa sola", a parlare è un disperato Ivan Cattaneo. Tra i protagonista della terza edizione del Grande Fratello VIP, il cantante alla sua uscita ha trovato un'amara sorpresa: il compagno con la quale stava insieme da cinque anni avrebbe deciso di lasciarlo per cadere tra le braccia di una donna.Cattaneo sfoga la sua tristezza al settimanale Nuovo in un intervista dove prova a darsi una spiegazione per l'accaduto: E' un ...

GIULIA SALEMI/ "A 17 anni mi hanno molestata!" e Ivan Cattaneo lancia la frecciatina su Monte - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, confessioni shock e dedica a Francesco Monte, ecco le ultime news.

GF Vip - gaffe bollente di Ivan Cattaneo : ha chiesto ad Al Bano di fare l'amore per errore : Ivan Cattaneo ha raccontato di aver commesso una gaffe imperdonabile nei confronti del cantante di Cellino San Marco Al Bano Carrisi. L'ex concorrente del GF VIP è stato ospitato all'interno di una trasmissione Mediaset "Obbligo o Verità" dove si è sottoposto al brutale gioco della macchina della verità. In quella occasione si è trovato a raccontare alcuni episodi molto spinti circa la sua vita privata, come il messaggio mandato accidentalmente ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo rivela : 'La meditazione di Walter è un trucco' : Ivan Cattaneo è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, grazie alla sua dialettica ed alle battute pungenti che hanno animato le discussioni all'interno della Casa di Cinecittà. Il cantante bresciano si è fatto notare anche una volta uscito dal reality show di Ilary Blasi, a seguito di diverse dichiarazioni rilasciate sui concorrenti, come quella su Walter Nudo, su cui l'ex gieffino si è ...

Gf Vip - Walter Nudo criticato da Ivan Cattaneo - Jane a Verissimo : 'Ho lasciato Gianmarco' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi che tornerà in onda lunedì 3 dicembre su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Ivan Cattaneo e Jane Alexander, due ex concorrenti di questa terza edizione. Se il cantante pensa che Walter Nudo approfitti della meditazione per non essere al centro della polemica, l'attrice inglese è stata ospite di Verissimo dove ha ufficializzato la fine della ...

GF Vip 3 - Ivan Cattaneo : "La meditazione di Walter Nudo è un trucco - gli serve per essere lasciato in pace" : Niente saluto al sole o chakra da aprire: Walter Nudo si dedicherebbe allo yoga per un motivo che oggi è saltato alle cronache, cioè avere maggiormente tempo per sé stesso, tenendosi in disparte così da tutto quanto il gruppo di gioco, che lo ha screditato per questa scelta. Le lunghe sedute in meditazione non sarebbero altro che studiati momenti di solitudine voluta. A rivelarlo Cattaneo, ospite a Ultime dalla Casa con Emanuela Gentilin, ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo spara a zero su Stefano Sala : 'Dasha? L'unica di cui parlava era...' : Ivan Cattaneo , si sa, è uno senza peli sulla lingua e anche una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non si è risparmiato nei confronti dei suoi ex compagni di avventura. Proprio nel ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo confessa a Mattino 5 : 'Ho baciato Francesco Monte. E la lingua...' : Altro che balle, al Grande Fratello Vip il bacio 'omo' tra Francesco Monte e Ivan Cattaneo c'è stato davvero. Almeno questo è quanto afferma lo stesso Cattaneo a Mattino 5 di Federica Panicucci , in ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo confessa : "Il bacio con Monte c'è stato" : E se la scorsa settimana la produzione del Gf Vip aveva preparato uno scherzo per Giulia Salemi, ora sembra che quel bacio fra Francesco Monte e Ivan Cattaneo ci sia stato davvero. A Mattino 5 , ...

GF VIP : Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza : Stefano e Dasha, Ivan Cattaneo dice la sua dopo il Gf Vip Ivan Cattaneo è stato l’ospite di oggi di Ultime dalla casa. Emanuela Gentilin ha condotto un’intervista molto divertente e si è parlato... L'articolo GF VIP: Ivan Cattaneo ha detto cosa diceva Stefano Sala su Dasha e si è espresso anche su Benedetta Mazza proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.