Falck Renewables | perfezionata cessione di Esposito Servizi Ecologici

Piazza Affari : exploit di Falck Renewables : Protagonista la società attiva nella green economy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Falck Renewables : Protagonista la società attiva nella green economy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,22%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Invito all'acquisto per Falck Renewables : Chiusura del 7 gennaio Bene la società attiva nella green economy , tra i componenti del FTSE Italia Star , con un rialzo dello 0,81%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta ...

Falck Renewables - Kairos Investment Management riduce le vendite : Kairos Investment Management, dal 17 dicembre, ha ridimensionato la posizione ribassista su Falck Renewables dallo 0,79% allo 0,68%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

Falck Renewables - gli analisti rivedono al rialzo il target price dopo Piano : Pessima giornata per Falck Renewables , che tratta in perdita del 7,01 % in Borsa, risentendo di realizzi dopo il rally di ieri, scaturito dalla pubblicazione del nuovo Piano industriale. Piano che ha ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Falck Renewables : Effervescente la società attiva nella green economy , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,09%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Falck Renewables evidenzia ...

Rialzo in agguato per Falck Renewables : Chiusura del 7 dicembre Protagonista la società attiva nella green economy , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che chiude la seduta con un Rialzo del 4,39%. Operatività odierna: L'aspetto ...

Falck Renewables acquisisce 5 parchi eolici in esercizio in Francia : Falck Renewables rafforzare la propria presenza in Francia . Tramite la sua controllata Falck Energies Renouvelables SAS, la società che gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche ...

Piazza Affari : in bella mostra Falck Renewables : Brillante rialzo per la società attiva nella green economy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,51%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

Piazza Affari : seduta euforica per Falck Renewables : Brilla la società attiva nella green economy , che passa di mano con un aumento del 2,52%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Falck Renewables perfeziona acquisizione progetto eolico in Spagna : Falck Renewables S.p.A annuncia il closing per l'acquisizione del 49% di Energia Eolica de Castilla S.L., EEC , da ASCIA Renovables S.L. . EEC è proprietaria di un progetto eolico, situato nella ...

A Piazza Affari corre Falck Renewables : Grande giornata per la società attiva nella green economy , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,49%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...