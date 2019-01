Dieta in bianco | ti fa dimagrire e ti protegge dalla colite Come funziona

Dieta in bianco per dimagrire : migliora benessere intestinale : menù : La Dieta in bianco è un'alimentazione ideale per dimagrire di qualche chilo e migliorare il benessere intestinale dopo una gastroenterite virale. menù

Dieta in bianco : protegge dalla colite e fa dimagrire : La Dieta in bianco è l’ideale per sconfiggere colite e gastrite, ma anche per dimagrire. Con il termine Dieta in bianco non si intende un’alimentazione basata su alimenti di questo colore, ma semplicemente un regime alimentare leggero, caratterizzato da cibi altamente digeribili. La Dieta in bianco è utile per perdere qualche chilo e si può seguire per depurare l’organismo e riattivare il metabolismo dopo giorni in cui si è ...