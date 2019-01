Clima | tecnologia e regolamentazione | i fattori chiave

Blockchain - sfruttare la tecnologia per contrastare il cambiamento Climatico : di Stefano Caserini Il bello dei side event delle Cop, la sessantina di conferenze da 90 minuti che ogni giorno si svolgono parallelamente ai negoziati (sia negli spazi dell’Unfccc che nei padiglioni nazionali), è che riguardano tutti i temi dei cambiamenti climatici, come mostrano bene i report dell’Italian climate network. Spesso riguardano temi avanzati, a volte davvero molto avanzati. Se si mettono assieme una questione complicatissima come ...