Bonelli | incontro su futuro Tmb utile | Regione assente non giustificata

romadailynews

: RT @Zagorforever: Venerdì 18 gennaio, alle ore 18, presso il Bonelli Point di via Marghera a Milano (Megastore Mondadori) incontro con i le… - AndreaGLassere : RT @Zagorforever: Venerdì 18 gennaio, alle ore 18, presso il Bonelli Point di via Marghera a Milano (Megastore Mondadori) incontro con i le… - ziovanhelsing : RT @Zagorforever: Venerdì 18 gennaio, alle ore 18, presso il Bonelli Point di via Marghera a Milano (Megastore Mondadori) incontro con i le… - stefano_broggio : RT @Zagorforever: Venerdì 18 gennaio, alle ore 18, presso il Bonelli Point di via Marghera a Milano (Megastore Mondadori) incontro con i le… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Roma – “L’odierno suldel Tmb Salario e’ statose non addirittura opportuno. Peccato che, come al solito, il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, oltre a reclamare, solo oggi, piu’ attenzioni per l’ambiente circostante, abbia omesso di citare laLazio come parte in causa dell’intera questione”. E’ quanto dichiara, in una nota, il coordinatore leghista del III municipio, Cristiano“Non fu, forse, l’allora presidente regionale Badaloni ad avallare la scelta di quel sito? Comprendiamo le difficolta’ ‘politiche’ nel chiamare direttamente l’amico Nicola Zingaretti alle proprie responsabilita’- aggiunge- ma se si vuole affrontare con serieta’ e risolvere definitivamente il problema non solo deldel Tmb Salario ma anche dell’intera ...