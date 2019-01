Battisti | Bonafede posta video sulla cattura Sul web scoppia la polemica

Battisti - penalisti contro Salvini e Bonafede : "Sul suo arrivo autopromozione e propaganda" : "Quanto accaduto ieri in occasione dell'arrivo a Ciampino del detenuto Battisti è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana", non possono trattenere lo sdegno gli avvocati penalisti, che in una nota commentano il comportamento di Salvini e Bonafede: "È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell'arrivo in aeroporto di un ...

Battisti - Bonafede : sciacallaggio le polemiche su Megalizzi : Ieri l'Italia ha detto al mondo intero che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana', conclude la nota.

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Battisti - lite tra Bonafede e Giannino in diretta : “Polemica su Megalizzi è sciacallaggio” - “Avete celebrato criminale” : “I confronti con altre situazioni non hanno senso, ma rappresentano una forma di sciacallaggio nei confronti di tragedie che si sono verificate: ad accogliere la bara di Antonio Megalizzi c’erano il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Riccardo Fraccaro al contrario di quello che hanno scritto alcuni giornali, fingendo che il governo non fosse presente per Megalizzi. Si tratta peraltro di due situazioni differenti, ...

Battisti - Bonafede : “Passerella? No - offensivo non andare”. Padellaro : “Salvini si è preso tutta la scena” : “Perché parlare di passerella? Chi lo fa ha problemi esistenziali che non voglio neanche commentare. Io avrei considerato offensivo non andare“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde alla conduttrice Lilli Gruber in merito alle critiche sulla sua presenza, e su quella del ministro dell’Interno Matteo Salvini, a Ciampino per il rientro in Italia di Cesare Battisti, arrestato in ...

