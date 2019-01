Alessandria | i piatti biodegradabili della mensa scolastica si sciolgono con la polenta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il piatto si scioglieva con labollente, diventando un tutt’uno che finiva nello stomaco dei ragazzi. È successo in una scuola in provincia di, dalle parti di Casale Monferrato. I Nas hanno così sequestrato 4milausati nellaper servire i pasti agli alunni. Come riporta La Repubblica, pare che non si tratti di un caso isolato, tanto è vero che il materiale sequestrato raccolto dai carabinieri, guidati da Biagio Fabrizio Carillo, è stato inviato all’Arpa (l’agenzia regionale per l’ambiente), per accertamenti. Si verificherà, in particolare, a quale temperatura le posatecomincino a sciogliersi.La denuncia ai carabinieri è partita da una mamma, dopo che la figlia dodicenne le aveva raccontato di aver assistito al totale scioglimento del piatto subito dopo che le era stata versata la ...